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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Süper Lig devi Anthony Nwakaeme’ye ilk teklifini yaptı! Eski Trabzonsporlu Türkiye’ye geri dönüyor…
Giriş Tarihi: 05.12.2022 22:47 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 22:48

Son dakika haberleri: Süper Lig devi Anthony Nwakaeme’ye ilk teklifini yaptı! Eski Trabzonsporlu Türkiye’ye geri dönüyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de son olarak Trabzonspor forması giyen ve şampiyonluk yaşayan yıldız oyuncu Anthony Nwakaeme, sezon sonunda bordo-mavili ekipten ayrılmıştı. Uzun süren sözleşme görüşmelerinin ardından kulüple anlaşamayan Nwakaeme, Arabistan ekibi Al-Fahya'ya imza attı. Ancak kulübünde mutsuz olduğu belirtilen Nijeryalı yıldız, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi. Nwakaeme'nin bu seyahatinin ise transfer görüşmeleriyle alakalı olduğu söylendi. Bu sırada bir Süper Lig devinin de yıldız oyuncuya ilk teklifi yaptığı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Süper Lig devi Anthony Nwakaeme’ye ilk teklifini yaptı! Eski Trabzonsporlu Türkiye’ye geri dönüyor…

Son dakika haberleri… Son dakika haberleri… Süper Lig tarihinde Trabzonspor formasıyla iz bırakan Nwakaeme, geçtiğimiz sezonun sonunda takımdan ayrılmıştı.

Son dakika haberleri: Süper Lig devi Anthony Nwakaeme’ye ilk teklifini yaptı! Eski Trabzonsporlu Türkiye’ye geri dönüyor…

Trabzonspor'un şampiyonluğunda katkıyı en çok veren isimlerin başında gelen Nijeryalı yıldız, gösterdiği performansla akıllara kazındı.

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Son dakika haberleri: Süper Lig devi Anthony Nwakaeme’ye ilk teklifini yaptı! Eski Trabzonsporlu Türkiye’ye geri dönüyor…

Ancak sözleşme görüşmeleri sırasında yaşananlar, Nwakaeme ile taraftarların arasının açılmasına neden oldu.

Son dakika haberleri: Süper Lig devi Anthony Nwakaeme’ye ilk teklifini yaptı! Eski Trabzonsporlu Türkiye’ye geri dönüyor…

Trabzonspor yönetimi, yüksek maaş beklentisi olan yıldız oyuncuya istediğini vermedi.

Son dakika haberleri: Süper Lig devi Anthony Nwakaeme’ye ilk teklifini yaptı! Eski Trabzonsporlu Türkiye’ye geri dönüyor…

Anthony Nwakaeme ise sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrıldı ve Suudi Arabistan ekibi Al-Fahya'ya imza attı.

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