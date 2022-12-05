Giriş Tarihi: 05.12.2022 22:47 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 22:48

Son dakika haberleri: Süper Lig devi Anthony Nwakaeme’ye ilk teklifini yaptı! Eski Trabzonsporlu Türkiye’ye geri dönüyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de son olarak Trabzonspor forması giyen ve şampiyonluk yaşayan yıldız oyuncu Anthony Nwakaeme, sezon sonunda bordo-mavili ekipten ayrılmıştı. Uzun süren sözleşme görüşmelerinin ardından kulüple anlaşamayan Nwakaeme, Arabistan ekibi Al-Fahya'ya imza attı. Ancak kulübünde mutsuz olduğu belirtilen Nijeryalı yıldız, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi. Nwakaeme'nin bu seyahatinin ise transfer görüşmeleriyle alakalı olduğu söylendi. Bu sırada bir Süper Lig devinin de yıldız oyuncuya ilk teklifi yaptığı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…