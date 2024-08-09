Giriş Tarihi: 09.08.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024
15:00
Son dakika haberleri: Süper Lig devinden Vedat Muriqi bombası! Yeni adresini duyurdular...
Son dakika haberleri: 2022 yılında Fenerbahçe'den Lazio'ya 21 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Kosovalı golcü Vedat Muriqi, Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. İspanyol ekibi Mallorca'da kariyerine devam eden Muriqi için Süper Lig devinin anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. İşte gündeme bomba gibi düşen transfer haberinin detayları...