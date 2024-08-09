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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Süper Lig devinden Vedat Muriqi bombası! Yeni adresini duyurdular...
Giriş Tarihi: 09.08.2024 15:00 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 15:00

Son dakika haberleri: Süper Lig devinden Vedat Muriqi bombası! Yeni adresini duyurdular...

Son dakika haberleri: 2022 yılında Fenerbahçe'den Lazio'ya 21 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Kosovalı golcü Vedat Muriqi, Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. İspanyol ekibi Mallorca'da kariyerine devam eden Muriqi için Süper Lig devinin anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. İşte gündeme bomba gibi düşen transfer haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Süper Lig devinden Vedat Muriqi bombası! Yeni adresini duyurdular...

2020 yılında Süper Lig devi Fenerbahçe'den 21 milyon Euro bonservis karşılığında Lazio'ya transfer olan ve şu and Mallorca'da top koşturan Vedat Muriqi, Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

Son dakika haberleri: Süper Lig devinden Vedat Muriqi bombası! Yeni adresini duyurdular...

Süper Lig devinin Kosovalı golcü için görüşmelere başladığı ve anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. İşte flaş transfer haberinin detayları...

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Son dakika haberleri: Süper Lig devinden Vedat Muriqi bombası! Yeni adresini duyurdular...

2 yıldır İspanyol ekibi Mallorca'da forma giyen Vedat Muriqi, Süper Lig'e dönüyor...

Son dakika haberleri: Süper Lig devinden Vedat Muriqi bombası! Yeni adresini duyurdular...

Muriqi, yaklaşık olarak 2.5 sezon formasını giydiği Mallorca'da sağlıklı olduğu süre boyunca takımın en önemli gol silahlarından olmayı başarmıştı.

Son dakika haberleri: Süper Lig devinden Vedat Muriqi bombası! Yeni adresini duyurdular...

MURIQI TÜRKİYE'YE DÖNME KARARI ALDI İDDİASI

İsmi transfer dönemlerinde zaman zaman Süper Lig devleriyle de anılan Kosovalı yıldız için sıcak bir gelişme yaşandığı aktarıldı.

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