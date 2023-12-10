Giriş Tarihi: 10.12.2023 18:43 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 18:45

Son dakika haberleri: Süper Lig tarihinde görülmemiş tablo! Galatasaray ve Fenerbahçe ‘yok artık’ dedirtti: İşte Süper Lig puan durumu ve o istatistik…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de 2023/2024 sezonu Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan kıyasıya şampiyonluk rekabetiyle ilerliyor. Ligde 15. hafta maçlarıyla birlikte Süper Lig'in iki devi, rakipleriyle arasında farkı giderek açmaya devam etti. Sezon başında dünya yıldızlarıyla dolu kadrolarını daha da güçlendiren Galatasaray ve Fenerbahçe, bu sezon futbolseverlere unutulmaz bir rekabet izletiyor. Öte yandan 15. haftada oluşan dikkat çeken istatistik, taraftarlara da 'yok artık' dedirtti. İşte Süper Lig puan durumu ve oluşan tablo…