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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Süper Lig tarihinde görülmemiş tablo! Galatasaray ve Fenerbahçe ‘yok artık’ dedirtti: İşte Süper Lig puan durumu ve o istatistik…
Giriş Tarihi: 10.12.2023 18:43 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 18:45

Son dakika haberleri: Süper Lig tarihinde görülmemiş tablo! Galatasaray ve Fenerbahçe ‘yok artık’ dedirtti: İşte Süper Lig puan durumu ve o istatistik…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de 2023/2024 sezonu Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan kıyasıya şampiyonluk rekabetiyle ilerliyor. Ligde 15. hafta maçlarıyla birlikte Süper Lig'in iki devi, rakipleriyle arasında farkı giderek açmaya devam etti. Sezon başında dünya yıldızlarıyla dolu kadrolarını daha da güçlendiren Galatasaray ve Fenerbahçe, bu sezon futbolseverlere unutulmaz bir rekabet izletiyor. Öte yandan 15. haftada oluşan dikkat çeken istatistik, taraftarlara da 'yok artık' dedirtti. İşte Süper Lig puan durumu ve oluşan tablo…

Son dakika haberleri: Süper Lig tarihinde görülmemiş tablo! Galatasaray ve Fenerbahçe ‘yok artık’ dedirtti: İşte Süper Lig puan durumu ve o istatistik…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı tam gaz devam ediyor. 15. hafta maçlarının ardından ligde flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberleri: Süper Lig tarihinde görülmemiş tablo! Galatasaray ve Fenerbahçe ‘yok artık’ dedirtti: İşte Süper Lig puan durumu ve o istatistik…

Sezon başında kadrosunu Icardi, Zaha, Ziyech, Sanchez ve Tete gibi yıldız isimlerle güçlendiren Galatasaray, bir kez daha şampiyonluk peşinde.

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Son dakika haberleri: Süper Lig tarihinde görülmemiş tablo! Galatasaray ve Fenerbahçe ‘yok artık’ dedirtti: İşte Süper Lig puan durumu ve o istatistik…

Geçtiğimiz yıl Okan Buruk yönetiminde yaşanan tarihi şampiyonluğun ardından üst üste ikinci kez ligi kazanmayı hedefleyen Aslan, 15. haftanın sonunda 40 puanda bulunuyor.

Son dakika haberleri: Süper Lig tarihinde görülmemiş tablo! Galatasaray ve Fenerbahçe ‘yok artık’ dedirtti: İşte Süper Lig puan durumu ve o istatistik…

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya bir rekabet içerisinde yer alan sarı-kırmızılı ekip, ligde son olarak Adana Demirspor'u görkemli bir oyunla 3-1 mağlup etti.

Son dakika haberleri: Süper Lig tarihinde görülmemiş tablo! Galatasaray ve Fenerbahçe ‘yok artık’ dedirtti: İşte Süper Lig puan durumu ve o istatistik…

ZİRVEDE FENERBAHÇE VAR

Geçtiğimiz sezon Jorge Jesus yönetiminde hayal kırıklığı yaşayarak şampiyonluğu kaptıran Fenerbahçe, bu sezon damga vuran bir performans sergiliyor.

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