Giriş Tarihi: 04.12.2023 23:05 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 23:13

Son dakika haberleri: Süper Lig’de gol krallığı yarışı alev aldı! 15. hafta öncesi zirvede büyük kapışma: İşte Süper Lig gol krallığı listesi…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'İn 2023-2024 sezonunda şampiyonluk yarışında büyük bir heyecan yaşanıyor. 14. hafta maçlarının sonunda ligin zirvesinde Fenerbahçe ve Galatasaray yer alıyor. Aynı puanda bulunan iki takım, şampiyonluğun en büyük favorileri olarak görülüyor. Fenerbahçe, Galatasaray'ın önünde averaj farkıyla haftayı zirvede kapattı. Öte yandan Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kadar gol krallığı yarışı da dikkat çekiyor. İşte 15. hafta öncesinde Süper Lig'de oluşan gol krallığı yarışı…