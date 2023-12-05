Video Spor Mauro Icardi: "Bize gösterilen sevginin karşılığını ödemeye çalışıyoruz" | Video
Mauro Icardi:

Mauro Icardi: "Bize gösterilen sevginin karşılığını ödemeye çalışıyoruz" | Video

05.12.2023 | 09:07

Galatasaray'ın dünya yıldızı Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara, bir mücevher firmasını marka yüzü oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, bir mücevher firmasının reklam yüzü oldu. Gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Wanda Nara, Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş ile yönetim kurulu üyesi Şükran Güzeliş katıldı. Toplantıya ay-yıldızlı bilekliklerle katılan Icardi ve Wanda Nara, işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'de çok mutlu olduğunu anlatan Icardi, "En küçüğünden en büyüğüne kadar Türk halkından aldığım sevgiyi hep içimde taşıyorum ve bunu geri vermek istiyorum. Bunu tüm ailem hissediyor. 7 yaşındaki çocuğum bile sokakta sevgi görüyor. Ben de sosyal ortamda, sahada, her yerde sevgi görüyorum. Elimdeki Türk bayrağıyla, ay-yıldızı her yerde taşıyarak, bize gösterilen sevginin karşılığını ödemeye çalışıyoruz. Bu reklamı yaparak, imajımızı kullanarak, kalıcı olacak bir şekilde bu ülkeye olan sevgimizi göstermek istiyoruz. Aldığımız, kalbimizde taşıdığımız tüm bu sevgiyi bir şekilde futbolun dışında da göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Emil Güzeliş de sektörlerinde önde gelen bir marka olduklarını anlatarak, "Markamızı ve mücevherlerimizi en güzel şekilde anlatmak için sürekli çalışıyoruz, yeni projeler hazırlıyoruz. Bu nedenle, yeni marka yüzlerimiz olarak Mauro Icardi ve Wanda Nara ile el sıkışmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu değerli çiftin ülkemizde ve tüm dünyada milyonlarca seveni var. Mesleklerindeki başarılarının yanı sıra birbirlerine aşkla bağlılar. Bu nedenle markamıza çok yakıştıklarını düşünüyorum. Reklam filmleri çekimlerimiz başladı. İlk filmimiz bugün yayına giriyor. İşbirliğimizin nice başarılara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mauro Icardi: Bize gösterilen sevginin karşılığını ödemeye çalışıyoruz | Video 06:35
Mauro Icardi: "Bize gösterilen sevginin karşılığını ödemeye çalışıyoruz" | Video 05.12.2023 | 09:07
Fred: Şampiyon olmak istiyorsak derbiyi kazanmamız gerekiyor | Video 04:21
Fred: "Şampiyon olmak istiyorsak derbiyi kazanmamız gerekiyor" | Video 05.12.2023 | 09:07
Beşiktaş’ın yeni başkanı Hasan Arat Canım Türkiyem ve canım Beşiktaşıma teşekkürler | Video 06:21
Beşiktaş’ın yeni başkanı Hasan Arat "Canım Türkiyem ve canım Beşiktaşıma teşekkürler" | Video 04.12.2023 | 09:14
Serdal Adalı: Peki siz 20 senedir neredeydiniz? | Video 09:29
Serdal Adalı: "Peki siz 20 senedir neredeydiniz?" | Video 03.12.2023 | 12:33
Hasan Arat: Bugün dik duranların günüdür | Video 09:22
Hasan Arat: "Bugün dik duranların günüdür" | Video 03.12.2023 | 12:32
Pendikspor 0-2 Galatasaray MAÇ SONU | Okan Buruk’tan Bayern Münih açıklaması | Video 09:34
Pendikspor 0-2 Galatasaray MAÇ SONU | Okan Buruk'tan Bayern Münih açıklaması | Video 03.12.2023 | 08:29
Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, alkışlarla karşılandı | Video 00:47
Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, alkışlarla karşılandı | Video 02.12.2023 | 12:06
Galatasaray 3-3 Manchester United | Okan Buruk Her şey son maça kaldı | Video 19:01
Galatasaray 3-3 Manchester United | Okan Buruk "Her şey son maça kaldı" | Video 30.11.2023 | 09:02
Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı plan ve projelerini anlattı | Video 10:50
Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı plan ve projelerini anlattı | Video 29.11.2023 | 12:21
Hakemin penaltı kararını Ronaldo iptal ettirdi | Video 00:52
Hakemin penaltı kararını Ronaldo iptal ettirdi | Video 28.11.2023 | 08:54
Galatasaray 4-0 Alanyaspor | Okan Buruk’tan Icardi açıklaması | Video 13:50
Galatasaray 4-0 Alanyaspor | Okan Buruk'tan Icardi açıklaması | Video 26.11.2023 | 08:36
Icardi Galatasaray’dan ayrılacak mı? Real Madrid’ten 15 milyon euroluk dev teklif 01:44
Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? Real Madrid'ten 15 milyon euroluk dev teklif 24.11.2023 | 15:27
Serdal Adalı: Maliyeti yüksek futbolcularla yollarımızı hemen ayıracağız | Video 08:22
Serdal Adalı: "Maliyeti yüksek futbolcularla yollarımızı hemen ayıracağız" | Video 24.11.2023 | 14:36
Mario Balotelli İtalya’da trafik kazası geçirdi! İşte ilk görüntüler | Video 00:20
Mario Balotelli İtalya'da trafik kazası geçirdi! İşte ilk görüntüler | Video 24.11.2023 | 09:30
Başkan Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımı’na tebrik telefonu | Video 02:42
Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu | Video 22.11.2023 | 09:50
Brezilya liginde hakem tartışması! Corinthians yöneticisi VAR odasını bastı | Video 00:11
Brezilya liginde hakem tartışması! Corinthians yöneticisi VAR odasını bastı | Video 13.11.2023 | 10:51
Antalyasporlu Naldo, oğlunun ardından kayınpederini de kaybetti | Video 02:10
Antalyasporlu Naldo, oğlunun ardından kayınpederini de kaybetti | Video 12.11.2023 | 12:54
Serdal Adalı, Beşiktaş başkanlığına adaylığını açıkladı | Video 05:00
Serdal Adalı, Beşiktaş başkanlığına adaylığını açıkladı | Video 12.11.2023 | 12:54
Real Sociedad’dan Filistin’e dev destek! Taraftarlardan anlamlı hareket... 00:45
Real Sociedad'dan Filistin'e dev destek! Taraftarlardan anlamlı hareket... 11.11.2023 | 18:08
Okan Buruk: İlk maçtaki gibi iyi bir oyun ortaya koyacağız” | Video 08:39
Okan Buruk: "İlk maçtaki gibi iyi bir oyun ortaya koyacağız” | Video 08.11.2023 | 08:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA