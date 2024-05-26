Giriş Tarihi: 26.05.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
09:43
Son dakika haberleri: Süper Lig'de şampiyon belli oluyor! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri belli oldu
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in haftasında sezonun şampiyonu belli olacak... Lider Galatasaray, Konyaspor deplasmanından beraberlikle veya galibiyetle ayrılması halinde 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe ise İstanbulspor'u yenerek Cimbom'un mağlup olmasını bekleyecek. Galatasaray ve Fenerbahçe flaş gelişmeler de yaşanıyor... İki takımın da muhtemel 11'leri belli olurken Sarı-lacivertli takımdaki eksikler de dikkat çekiyor.