Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Süper Lig'de şampiyon belli oluyor! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri belli oldu
Giriş Tarihi: 26.05.2024 09:43 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 09:43

Son dakika haberleri: Süper Lig'de şampiyon belli oluyor! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri belli oldu

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in haftasında sezonun şampiyonu belli olacak... Lider Galatasaray, Konyaspor deplasmanından beraberlikle veya galibiyetle ayrılması halinde 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe ise İstanbulspor'u yenerek Cimbom'un mağlup olmasını bekleyecek. Galatasaray ve Fenerbahçe flaş gelişmeler de yaşanıyor... İki takımın da muhtemel 11'leri belli olurken Sarı-lacivertli takımdaki eksikler de dikkat çekiyor.

SPOR SERVİSİ
Son dakika haberleri: Süper Lig’de şampiyon belli oluyor! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin muhtemel 11’leri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de şampiyon bugün belli olacak... Son haftaya en yakın rakibi F.Bahçe'nin 3 puan önünde giren G.Saray, 24. şampiyonluk için bugün Konya deplasmanında sahaya çıkıyor. Sarı-kırmızılı takım en az 1 puan alması halinde 2023-24 sezonunu zirvede tamamlayıp kupayı kaldıracak.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de şampiyon belli oluyor! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin muhtemel 11’leri belli oldu

Geçtiğimiz hafta F.Bahçe karşısında RAMS Park'ta alınan yenilgi moralleri bozarken hafta boyunca yönetim ve teknik heyet yaptığı çalışmalarla takımı kendine getirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Süper Lig’de şampiyon belli oluyor! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin muhtemel 11’leri belli oldu

İki kulüp, tarihlerinde 45 kez karşı karşıya gelirken Cimbom 32 defa kazandı, yeşil-beyazlılar ise 5 defa güldü. 8 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de şampiyon belli oluyor! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin muhtemel 11’leri belli oldu

KONYASPOR'A 1 PUAN YETİYOR

Ev sahibi Konyaspor, kümede kalma savaşında kritik bir noktada. Aklı sahada, kulağı ise rakiplerinin maçlarında olacak.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de şampiyon belli oluyor! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin muhtemel 11’leri belli oldu

Yeşil-beyazlılara ligde kalmak için 1 puan yetiyor. İç Anadolu ekibi, G.Saray'ı ligde konuk ettiği son 3 lig maçından da galibiyetle ayrıldı.

SON DAKİKA