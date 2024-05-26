Son dakika haberleri: Süper Lig’de şampiyon kim olacak? İşte son haftada şampiyonluğu kaçıran kulüpler...

1995-1996 LİG ŞAMPİYONLUĞU, TRABZONSPOR

Trabzonspor, son kez kazanılan 1983-84 sezonundaki şampiyonluktan sonra kupaya ilk kez bu kadar çok yaklaşmıştı. Bordo-mavili takım, uzun süre ligi lider götürmesine rağmen 32. haftada Fenerbahçe'ye mağlup olmasıyla şampiyonluğu sarı-lacivertli takıma kaptırdı.

Trabzonspor lig tarihi boyunca en çok puanı bu sezonda toplarken bordo-mavililer için kaçan şampiyonluk büyük bir travma oldu.