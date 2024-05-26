Giriş Tarihi: 26.05.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
16:59
Son dakika haberleri: Süper Lig'de şampiyon kim olacak? İşte son haftada şampiyonluğu kaçıran kulüpler...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in son haftasında sezonun şampiyonu bugün belli oluyor. Galatasaray Konyaspor deplasmanından en az 1 puanla ayrılması halinde 24. lig şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe ise İstanbulspor'u yenerek Galatasaray'ın mağlup olmasını bekleyecek. Kritik maçlar öncesi sizler için şampiyonluğu son haftada kaçıran takımları derledik...