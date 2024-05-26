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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Süper Lig'de şampiyon kim olacak? İşte son haftada şampiyonluğu kaçıran kulüpler...
Giriş Tarihi: 26.05.2024 16:59 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 16:59

Son dakika haberleri: Süper Lig'de şampiyon kim olacak? İşte son haftada şampiyonluğu kaçıran kulüpler...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in son haftasında sezonun şampiyonu bugün belli oluyor. Galatasaray Konyaspor deplasmanından en az 1 puanla ayrılması halinde 24. lig şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe ise İstanbulspor'u yenerek Galatasaray'ın mağlup olmasını bekleyecek. Kritik maçlar öncesi sizler için şampiyonluğu son haftada kaçıran takımları derledik...

Son dakika haberleri: Süper Lig’de şampiyon kim olacak? İşte son haftada şampiyonluğu kaçıran kulüpler...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in son haftasında sezonun şampiyonu bugün belli oluyor. Galatasaray Konyaspor deplasmanından en az 1 puanla ayrılması halinde 24. lig şampiyonluğunu ilan edecek.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de şampiyon kim olacak? İşte son haftada şampiyonluğu kaçıran kulüpler...

Fenerbahçe ise İstanbulspor'u yenerek Galatasaray'ın mağlup olmasını bekleyecek. Kritik karşılaşmalar öncesinde sizler için şampiyonluğu son haftada kaçıran Türk ve yabancı takımları derledik...

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Son dakika haberleri: Süper Lig’de şampiyon kim olacak? İşte son haftada şampiyonluğu kaçıran kulüpler...

1995-1996 LİG ŞAMPİYONLUĞU, TRABZONSPOR

Trabzonspor, son kez kazanılan 1983-84 sezonundaki şampiyonluktan sonra kupaya ilk kez bu kadar çok yaklaşmıştı. Bordo-mavili takım, uzun süre ligi lider götürmesine rağmen 32. haftada Fenerbahçe'ye mağlup olmasıyla şampiyonluğu sarı-lacivertli takıma kaptırdı.

Trabzonspor lig tarihi boyunca en çok puanı bu sezonda toplarken bordo-mavililer için kaçan şampiyonluk büyük bir travma oldu.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de şampiyon kim olacak? İşte son haftada şampiyonluğu kaçıran kulüpler...

2005-2006 LİG ŞAMPİYONLUĞU, FENERBAHÇE

Fenerbahçe için söylenen 'son maç travması'nın başlangıcı olan asıl maç Denizlispor maçıydı... Ligin son maçında Denizlispor'a karşılaşan Fenerbahçe eğer maçı kazansaydı şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray'ın maçına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecekti.

Ancak 16 dakika uzatmayla beraber 106 dakika oynanan karşılaşma 1-1 sona ermiş ve Fenerbahçe şampiyonluğu dramatik şekilde Galatasaray'a kaptırmıştı.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de şampiyon kim olacak? İşte son haftada şampiyonluğu kaçıran kulüpler...

2009-10 LİG ŞAMPİYONLUĞU, FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin 2005-2006 sezonundan hemen sonraki sezon en yakın rakibine 9 puan fark atarak şampiyonluğunu ilan etmesi herkese Denizlispor faciasının çabuk atlatıldığını düşündürmüştü.

Ama 2009-2010 sezonunda Trabzonspor, Fenerbahçe'yi önce Türkiye Kupası finalinde mağlup etmiş; ardından ligin son maçında Şükrü Saraçoğlu'nda aldığı beraberlikle ligde şampiyonluğunu ilan etmişti.

ŞAMPİYON BURSA OLMUŞTU

Bursaspor, Fenerbahçe'nin bu puan kaybı sayesinde şampiyon olarak Türk futbol tarihine adını yazdırdı.

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