SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’in en iyi golcüsü kim? Usta yazarlar olay sözlerle açıkladı: “O herkesin önünde…”

Ama eğer sezonun bir yıldızı olacaksa buna en yakın isim En-Nesyri. Şöyle de bir şansı var; arkasında oynayan, pas ve pozisyon üretebilecek oyuncu organizasyonu üst düzeyde. Düşünsenize Tadic, İrfan Can, Fred ya da Maximin ona top taşıyacak.