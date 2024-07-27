Giriş Tarihi: 27.07.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024
10:03
SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’in en iyi golcüsü kim? Usta yazarlar olay sözlerle açıkladı: “O herkesin önünde…”
Son dakika haberleri… Süper Lig'de sezonun başlamasına kısa süre kala SABAH Spor yazarları, taraftarların da aralarında en çok konuştuğu konuyu tartıştı. "En iyi forvet hattına dört büyükler arasında hangi takım sahip" sorusu, SABAH Spor yazarlarına yöneltildi. Gürcan Bilgiç, Levent Tüzemen, Ali Gültiken ve İskender Günen, Süper Lig'de sezona damga vurmasını beklediği golcüleri açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları…