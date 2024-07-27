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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’in en iyi golcüsü kim? Usta yazarlar olay sözlerle açıkladı: “O herkesin önünde…”
Giriş Tarihi: 27.07.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 10:03

SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’in en iyi golcüsü kim? Usta yazarlar olay sözlerle açıkladı: “O herkesin önünde…”

Son dakika haberleri… Süper Lig'de sezonun başlamasına kısa süre kala SABAH Spor yazarları, taraftarların da aralarında en çok konuştuğu konuyu tartıştı. "En iyi forvet hattına dört büyükler arasında hangi takım sahip" sorusu, SABAH Spor yazarlarına yöneltildi. Gürcan Bilgiç, Levent Tüzemen, Ali Gültiken ve İskender Günen, Süper Lig'de sezona damga vurmasını beklediği golcüleri açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları…

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’in en iyi golcüsü kim? Usta yazarlar olay sözlerle açıkladı: O herkesin önünde…

Gürcan Bilgiç, Levent Tüzemen, Ali Gültiken ve İskender Günen, Süper Lig'de sezona damga vurmasını beklediği golcüleri açıkladı. İşte o sözler...

SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’in en iyi golcüsü kim? Usta yazarlar olay sözlerle açıkladı: O herkesin önünde…

GÜRCAN BİLGİÇ: EN UMUT VEREN İSİM EN-NESYRI

Futbolda tüm değerlendirmeler "göreceli"dir. Yani "bana göre-sana göre"si vardır. İcardi, biri İtalya'da 3 kez gol kralı, Aboubakar gol kralı, Dzeko gol kralı, İmmobile gol kralı... Bu isimlerin arasında en genci, en umut vaat edeni ise En-Nesyri.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’in en iyi golcüsü kim? Usta yazarlar olay sözlerle açıkladı: O herkesin önünde…

Faslı oyuncu, en son Dünya Kupası'nda Katar'daydı. Takımını yarı finale taşıdı. İcardi'nin takımı Devler Ligi'nde gruptan çıkamadı. Dzeko'lu Fenerbahçe Olympiakos'u eleyemedi. Hiçbirinin kalitesini tartışamam.

SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’in en iyi golcüsü kim? Usta yazarlar olay sözlerle açıkladı: O herkesin önünde…

Ama eğer sezonun bir yıldızı olacaksa buna en yakın isim En-Nesyri. Şöyle de bir şansı var; arkasında oynayan, pas ve pozisyon üretebilecek oyuncu organizasyonu üst düzeyde. Düşünsenize Tadic, İrfan Can, Fred ya da Maximin ona top taşıyacak.

SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’in en iyi golcüsü kim? Usta yazarlar olay sözlerle açıkladı: O herkesin önünde…

Kısacası nefis bir golcü rekabeti bizi bekliyor. Arkasında Nwakaeme olan Draguş performansını da unutmamak lazım.

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