Giriş Tarihi: 25.04.2024 00:36
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
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Son dakika haberleri: Taraftarlar en çok onu istiyordu! Beşiktaş yeni teknik direktörünü buldu
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin bir hayli altında kalan Beşiktaş, tam 5 farklı teknik direktörle çalıştı. Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Fernando Santos'un ardından sezon sonuna kadar takımın başında Serdar Topraktepe olacak. Yeni sezon için teknik direktör çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılar, taraftarın da çok istediği isim için girişimlere başladı. İşte son dakika haberinin detayları…