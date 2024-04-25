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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Taraftarlar en çok onu istiyordu! Beşiktaş yeni teknik direktörünü buldu
Giriş Tarihi: 25.04.2024 00:36 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 00:38

Son dakika haberleri: Taraftarlar en çok onu istiyordu! Beşiktaş yeni teknik direktörünü buldu

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin bir hayli altında kalan Beşiktaş, tam 5 farklı teknik direktörle çalıştı. Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Fernando Santos'un ardından sezon sonuna kadar takımın başında Serdar Topraktepe olacak. Yeni sezon için teknik direktör çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılar, taraftarın da çok istediği isim için girişimlere başladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Taraftarlar en çok onu istiyordu! Beşiktaş yeni teknik direktörünü buldu

Son dakika haberleri… Bu sezon ligde hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, Fernando Santos sonrası yoluna Serdar Topraktepe ile devam ediyor.

Son dakika haberleri: Taraftarlar en çok onu istiyordu! Beşiktaş yeni teknik direktörünü buldu

Birçok kez teknik direktör değişikliğine giden siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmanın peşinde.

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Son dakika haberleri: Taraftarlar en çok onu istiyordu! Beşiktaş yeni teknik direktörünü buldu

Kupada yarı final ilk maçında Ankaragücü'ne konuk olan Kara Kartal, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak final umutlarını İstanbul'da oynanacak maça taşıdı.

Son dakika haberleri: Taraftarlar en çok onu istiyordu! Beşiktaş yeni teknik direktörünü buldu

Bir yandan da yeni sezonun yapılanması için çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta teknik direktör adayları netleşmeye başladı.

Son dakika haberleri: Taraftarlar en çok onu istiyordu! Beşiktaş yeni teknik direktörünü buldu

Yönetimin bir kısmı yabancı teknik direktör istese de Hasan Arat'ın tercihi yerli bir hoca tarafında.

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