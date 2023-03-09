Giriş Tarihi: 09.03.2023 11:32
Güncelleme Tarihi: 09.03.2023
11:32
Son dakika haberleri: UEFA ülkeler sıralamasında kritik gece! Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un alması gereken sonuçlar ortaya çıktı... | İşte UEFA ülkeler sıralaması güncel listesi
Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, bu akşam oynanacak son 16 turu maçlarıyla devam edecek. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi, Sivasspor ve Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi'nde mücadele ederken, aldıkları sonuçlar ile Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasınndaki yerini etkileyecek. Süper Lig şampiyonunun 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidebilmesi için alınması gereken sonuçlar ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...