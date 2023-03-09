Sevilla - Fenerbahçe maçı öncesi Zico galibiyetin şifrelerini verdi | Video
2008 yılında Fenerbahçe'yi çalıştıran Zico, sarı-lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın Sevilla ile deplasmanda karşılaşacağı maçı değerlendirdi. 100. yılında şampiyon yaptığı Kanarya'ya Devler Arenası'nda çeyrek final oynatan Brezilyalı teknik adam, Sabah gazetesine konuştu.
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