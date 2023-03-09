Video Spor Sevilla - Fenerbahçe maçı öncesi Zico galibiyetin şifrelerini verdi | Video
Sevilla - Fenerbahçe maçı öncesi Zico galibiyetin şifrelerini verdi | Video

Sevilla - Fenerbahçe maçı öncesi Zico galibiyetin şifrelerini verdi | Video

09.03.2023 | 06:31

2008 yılında Fenerbahçe'yi çalıştıran Zico, sarı-lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın Sevilla ile deplasmanda karşılaşacağı maçı değerlendirdi. 100. yılında şampiyon yaptığı Kanarya'ya Devler Arenası'nda çeyrek final oynatan Brezilyalı teknik adam, Sabah gazetesine konuştu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sevilla - Fenerbahçe maçı öncesi Zico galibiyetin şifrelerini verdi | Video 02:49
Sevilla - Fenerbahçe maçı öncesi Zico galibiyetin şifrelerini verdi | Video 09.03.2023 | 06:31
Trabzonspor’dan duygusal Abdullah Avcı paylaşımı 02:06
Trabzonspor'dan duygusal Abdullah Avcı paylaşımı 08.03.2023 | 14:58
Enner Valencia: Sözleşme görüşmeleri devam ediyor | Video 02:20
Enner Valencia: "Sözleşme görüşmeleri devam ediyor" | Video 08.03.2023 | 11:13
Formula 1 2023 sezonu başladı! Red Bull, Ferrari, Mercedes neler yapacak? | Songül Soysal 07:53
Formula 1 2023 sezonu başladı! Red Bull, Ferrari, Mercedes neler yapacak? | Songül Soysal 07.03.2023 | 14:33
Depremde 31 yakınını kaybeden futbolcu: Madencileri gördüğümde içime umut doğuyordu | Video 03:36
Depremde 31 yakınını kaybeden futbolcu: "Madencileri gördüğümde içime umut doğuyordu" | Video 07.03.2023 | 14:12
Bursaspor - Amedspor maçı öncesi futbolcular arasında arbede çıktı | Video 03:12
Bursaspor - Amedspor maçı öncesi futbolcular arasında arbede çıktı | Video 05.03.2023 | 14:20
Kayserispor 1-2 Fenerbahçe MAÇ SONU | Ferdi Kadıoğlu: Gelecekte neler olur bilmiyorum | Video 04:11
Kayserispor 1-2 Fenerbahçe MAÇ SONU | Ferdi Kadıoğlu: "Gelecekte neler olur bilmiyorum" | Video 05.03.2023 | 08:54
Sahaya giren davetsiz misafir ilginç görüntülere sahne oldu | Video 00:39
Sahaya giren davetsiz misafir ilginç görüntülere sahne oldu | Video 04.03.2023 | 15:59
Kırmızı kart gören Ante Erceg çılgına döndü! Hakemin not kağıdını yırttı! 00:37
Kırmızı kart gören Ante Erceg çılgına döndü! Hakemin not kağıdını yırttı! 04.03.2023 | 11:52
Kayserispor - Fenerbahçe maçı canlı şifresiz izle! TOD TV ile FB - Kayserispor maçı canlı yayın izle | Video 01:14
Kayserispor - Fenerbahçe maçı canlı şifresiz izle! TOD TV ile FB - Kayserispor maçı canlı yayın izle | Video 04.03.2023 | 09:25
Roberto Mancini’den Zaniolo yorumu | Video 01:13
Roberto Mancini'den Zaniolo yorumu | Video 03.03.2023 | 09:39
’Omuz Omuza’ kampanyasında 845,7 milyon lira yardım toplandı | Video 02:21
'Omuz Omuza' kampanyasında 845,7 milyon lira yardım toplandı | Video 02.03.2023 | 09:29
Kylian Mbappe’den Omuz Omuza kampanyasına destek | Video 03:54
Kylian Mbappe'den "Omuz Omuza" kampanyasına destek | Video 02.03.2023 | 08:38
Genç Galatasaraylı Cihan Emir Parlak’tan geriye o yürek yakan görüntüler kaldı... | Video 00:42
Genç Galatasaraylı Cihan Emir Parlak'tan geriye o yürek yakan görüntüler kaldı... | Video 28.02.2023 | 13:08
Beşiktaş 0-0 Antalyaspor MAÇ SONU | Ahmet Nur Çebi: Asıl mesaj birlik ve beraberliği simgelemek | Video 03:18
Beşiktaş 0-0 Antalyaspor MAÇ SONU | Ahmet Nur Çebi: "Asıl mesaj birlik ve beraberliği simgelemek" | Video 27.02.2023 | 08:51
Beşiktaş 0-0 Antalyaspor MAÇ SONU | Alfons Groenendijk: 15 eksiğe rağmen 1 puan aldık | Video 04:56
Beşiktaş 0-0 Antalyaspor MAÇ SONU | Alfons Groenendijk: "15 eksiğe rağmen 1 puan aldık" | Video 27.02.2023 | 08:49
Genç futbolcu, Taner Savut’u anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı | Video 05:42
Genç futbolcu, Taner Savut'u anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı | Video 26.02.2023 | 13:07
Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi Konferans Ligi KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE LİNK 19:45
Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi Konferans Ligi KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE LİNK 24.02.2023 | 11:14
Basel-Trabzonspor maçı CANLI İZLE | TV 8 CANLI LİNK 01:14
Basel-Trabzonspor maçı CANLI İZLE | TV 8 CANLI LİNK 23.02.2023 | 13:59
Kocaelispor 0-2 Sakaryaspor | Deprem saatine denk gelen dakikada atkılar sahaya atıldı | Video 01:25
Kocaelispor 0-2 Sakaryaspor | Deprem saatine denk gelen dakikada atkılar sahaya atıldı | Video 23.02.2023 | 08:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA