Giriş Tarihi: 24.09.2024 18:08
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024
18:09
SON DAKİKA HABERLERİ: Volkan Demirel Süper Lig’e geri dönüyor! Yeni takımı belli oldu: Büyük sürpriz…
Son dakika haberleri… Türk futbolunun efsane isimlerinden birisi olan Volkan Demirel, futbolculuk kariyeri boyunca Fenerbahçe formasıyla birçok başarıya imza attı. Futbolu bıraktıktan sonra başladığı Teknik direktörlük kariyerinde ise Hatayspor ile adından söz ettiren genç çalıştırıcı, bir süredir de yorumculuk yapıyordu. Ancak Volkan Demirel, yeniden futbol sahalarına dönmeye karar verdi ve yeni takımı belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…