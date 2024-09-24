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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Volkan Demirel Süper Lig’e geri dönüyor! Yeni takımı belli oldu: Büyük sürpriz…
Giriş Tarihi: 24.09.2024 18:08 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 18:09

SON DAKİKA HABERLERİ: Volkan Demirel Süper Lig’e geri dönüyor! Yeni takımı belli oldu: Büyük sürpriz…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun efsane isimlerinden birisi olan Volkan Demirel, futbolculuk kariyeri boyunca Fenerbahçe formasıyla birçok başarıya imza attı. Futbolu bıraktıktan sonra başladığı Teknik direktörlük kariyerinde ise Hatayspor ile adından söz ettiren genç çalıştırıcı, bir süredir de yorumculuk yapıyordu. Ancak Volkan Demirel, yeniden futbol sahalarına dönmeye karar verdi ve yeni takımı belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Volkan Demirel Süper Lig’e geri dönüyor! Yeni takımı belli oldu: Büyük sürpriz…

Son dakika haberleri… Süper Lig'in en önemli figürlerinden birisi olan Volkan Demirel, Kartalspor altyapısında Fenerbahçe'ye transfer olduğu 2002 yılından 2019'a kadar yalnızca sarı-lacivertli formayı giydi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Volkan Demirel Süper Lig’e geri dönüyor! Yeni takımı belli oldu: Büyük sürpriz…

Kariyeri boyunca toplamda 525 resmi maçta görev yapan Demirel, futbol hayatına son verdiğinde ardında da bir döneme damga vurmuş bir efsaneyi bıraktı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Volkan Demirel Süper Lig’e geri dönüyor! Yeni takımı belli oldu: Büyük sürpriz…

Fenerbahçe ile 5 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Volkan Demirel, 3 Süper Kupa 2 kez de Türkiye Kupası kazandı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Volkan Demirel Süper Lig’e geri dönüyor! Yeni takımı belli oldu: Büyük sürpriz…

Bu başarıların ardından antrenörlük kariyerine de hızlı bir giriş yapan deneyimli isim, önce Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yaptı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Volkan Demirel Süper Lig’e geri dönüyor! Yeni takımı belli oldu: Büyük sürpriz…

İlk teknik direktörlük deneyimine ise Fatih Karagümrük ile imza attı. Daha da Hatayspor'u çalıştırdı.

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