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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Weghorst gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray'ın kapısından dönmüş: "Zaha'yı almayın..."
Giriş Tarihi: 06.03.2024 16:10 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 16:11

Son dakika haberleri: Weghorst gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray'ın kapısından dönmüş: "Zaha'yı almayın..."

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray, son maçında Beşiktaş'ı mağlup ederek kritik virajı hatasız geçti. Bu sezon başında birçok yıldızı kadrosuna katan Galatasaray hakkında flaş bir gerçek ortaya çıktı. Beşiktaş'ta kısa sürede fırtına gibi esen Hollandalı yıldız golcü Wout Weghorst'un Cimbom'un kapısından döndüğü ortaya çıktı. İşte Weghorst'un transferi için ortaya çıkan o gerçek...

Son dakika haberleri: Weghorst gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray’ın kapısından dönmüş: Zaha’yı almayın...

Süper Lig'de bu sezon zirve mücadelesi veren Galatasaray, Beşiktaş'ı mağlup ederek zorlu virajı 3 puanla geçti.

Son dakika haberleri: Weghorst gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray’ın kapısından dönmüş: Zaha’yı almayın...

Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'ndan da elenen sarı-kırmızılı takım, odağını lige çevirmiş durumda.

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Son dakika haberleri: Weghorst gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray’ın kapısından dönmüş: Zaha’yı almayın...

Yaz sezonunda Zaha, Tete, Ndombele ve Davinson Sanchez gibi yıldızları kadrosuna katarak dikkat çeken Cimbom hakkında başka bir gerçek daha ortaya çıktı.

Son dakika haberleri: Weghorst gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray’ın kapısından dönmüş: Zaha’yı almayın...

Fakat bu sezon Tete ve Ndombele başta olmak üzere yapılan transferlerin Galatasaray'da beklentilerin altında kalması hayal kırıklığı yarattı.

Son dakika haberleri: Weghorst gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray’ın kapısından dönmüş: Zaha’yı almayın...

Sarı-kırmızılı yönetim, sezon sonunda Ndombele ve Tete ile yollarını ayırmayı planlıyor.

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