Giriş Tarihi: 06.03.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
16:11
Son dakika haberleri: Weghorst gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray'ın kapısından dönmüş: "Zaha'yı almayın..."
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray, son maçında Beşiktaş'ı mağlup ederek kritik virajı hatasız geçti. Bu sezon başında birçok yıldızı kadrosuna katan Galatasaray hakkında flaş bir gerçek ortaya çıktı. Beşiktaş'ta kısa sürede fırtına gibi esen Hollandalı yıldız golcü Wout Weghorst'un Cimbom'un kapısından döndüğü ortaya çıktı. İşte Weghorst'un transferi için ortaya çıkan o gerçek...