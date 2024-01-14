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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi damga vurdu! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında olay yaratan tarihi karar…
Giriş Tarihi: 14.01.2024 19:39 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 19:51

Son dakika haberleri: Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi damga vurdu! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında olay yaratan tarihi karar…

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 20. haftasında lider Fenerbahçe, deplasmanda ligin alt sıralarında yer alan Gaziantep FK'ye konuk oldu. Ligde 50 puanla zirvede yer alan sarı-lacivertli ekip, kritik deplasmanda da kazanarak liderliğini garantilemek istiyor. Gaziantep FK ise Fenerbahçe karşısında puan alarak küme düşme hattı sınırından kurtulmanın peşinde. Zorlu mücadelenin ilk yarım saati golsüz geçilirken maça damga vuran bir an yaşandı. Türkiye'de yeni uygulanmaya başlayan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, tartışma yaratan bir karara imza attı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi damga vurdu! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında olay yaratan tarihi karar…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Lider Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep'e konuk oldu.

Son dakika haberleri: Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi damga vurdu! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında olay yaratan tarihi karar…

Marius Sumudica'nın yönetimindeki Gaziantep FK'ye karşı da kazanarak zirvedeki yerini perçinlemek isteyen Kanarya, alışılmış ilk 11'iyle sahaya çıktı.

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Son dakika haberleri: Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi damga vurdu! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında olay yaratan tarihi karar…

Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Leonardo Bonucci de yedek kulübesinde kendine yer buldu.

Son dakika haberleri: Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi damga vurdu! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında olay yaratan tarihi karar…

Lisansı çıkarılan 36 yaşındaki stoper, teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi durumunda ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.

Son dakika haberleri: Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi damga vurdu! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında olay yaratan tarihi karar…

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Fenerbahçe'yi ağırlayan Gaziantep FK'nin taraftarları, tribünleri doldurdu.

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