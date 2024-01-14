Son dakika haberleri: Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi damga vurdu! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında olay yaratan tarihi karar…

Giriş Tarihi: 14.01.2024 19:39
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
19:51
Son dakika haberleri… Süper Lig'in 20. haftasında lider Fenerbahçe, deplasmanda ligin alt sıralarında yer alan Gaziantep FK'ye konuk oldu. Ligde 50 puanla zirvede yer alan sarı-lacivertli ekip, kritik deplasmanda da kazanarak liderliğini garantilemek istiyor. Gaziantep FK ise Fenerbahçe karşısında puan alarak küme düşme hattı sınırından kurtulmanın peşinde. Zorlu mücadelenin ilk yarım saati golsüz geçilirken maça damga vuran bir an yaşandı. Türkiye'de yeni uygulanmaya başlayan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, tartışma yaratan bir karara imza attı. İşte son dakika haberinin detayları…