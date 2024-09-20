Giriş Tarihi: 20.09.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024
16:01
Son dakika haberleri: Zaha ayrıldığına bin pişman! Yıldız oyuncu için olay iddia: Apartman dairesi...
Son dakika haberleri: Premier Lig ekibi Crystal Palace'tan büyük beklentilerle transfer edilen Wilfried Zaha, yaz transfer döneminde Fransız ekibi Lyon'a kiralandı. 3 milyon Euro kiralık bedelle transfer olan Fildişi Sahilli oyuncunun buraya gelmekten dolayı pişman olduğu iddia edildi. Yıldız oyuncu için flaş bir iddia ortaya atıldı.