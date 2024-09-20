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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Zaha ayrıldığına bin pişman! Yıldız oyuncu için olay iddia: Apartman dairesi...
Giriş Tarihi: 20.09.2024 16:01 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 16:01

Son dakika haberleri: Zaha ayrıldığına bin pişman! Yıldız oyuncu için olay iddia: Apartman dairesi...

Son dakika haberleri: Premier Lig ekibi Crystal Palace'tan büyük beklentilerle transfer edilen Wilfried Zaha, yaz transfer döneminde Fransız ekibi Lyon'a kiralandı. 3 milyon Euro kiralık bedelle transfer olan Fildişi Sahilli oyuncunun buraya gelmekten dolayı pişman olduğu iddia edildi. Yıldız oyuncu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika haberleri: Zaha ayrıldığına bin pişman! Yıldız oyuncu için olay iddia: Apartman dairesi...

Trendyol Süper Lig'de 5'te 5 yapan Galatasaray'da gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi.

Son dakika haberleri: Zaha ayrıldığına bin pişman! Yıldız oyuncu için olay iddia: Apartman dairesi...

Bu sezon yaptığı ve yapamadığı transferlerle eleştirilerin hedefi haline gelen Cimbom'da aynı zamanda birçok isimle de yollar ayrıldı.

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Son dakika haberleri: Zaha ayrıldığına bin pişman! Yıldız oyuncu için olay iddia: Apartman dairesi...

Ayrılan yıldızlardan bir tanesi de Wilfried Zaha oldu. Yıldız oyuncu kiralık olarak Lyon'a gitmişti.

Son dakika haberleri: Zaha ayrıldığına bin pişman! Yıldız oyuncu için olay iddia: Apartman dairesi...

Burada beklentilerin altında kalan yıldız futbolcunun Galatasaray'a ile yıldızı barışmadı.

Son dakika haberleri: Zaha ayrıldığına bin pişman! Yıldız oyuncu için olay iddia: Apartman dairesi...

LYON'DA HENÜZ SÜRE ALAMADI

30 Ağustos günü Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'a transfer olan 31 yaşındaki oyuncu aradan geçen 22 günlük sürece rağmen hiçbir maçta sahaya çıkmazken yedek kulübesinde dahi yer alamadı.

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