Giriş Tarihi: 30.12.2021 13:42Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 13:58
Son dakika! İngiliz basınından bomba iddia! Ronaldo ve oyuncular arasında gerginlik...
Son dakika haberleri: Manchester United'da oyuncular arasındaki kriz devam ediyor. Ronaldo'nun gelişiyle birlikte şampiyonluk hayali kuran Manchester taraftarları bu sezon hüsrana uğramış durumda. Lider M. City'nin 22 puan gerisinde olan United'da Solskjaeri'n gönderilmesinden sonra Ralf Rangnick gelmişti. Fakat son maçlarda alınan kötü sonuçlar takımdaki problemlerin çözülmediğini gösteriyor. İngiliz basını takımda Ronaldo ve diğer oyuncular arasında ciddi problemlerin olduğunu yazdı. İşte Ronaldo ve takımdaki problemler hakkında yazılan bomba ifadeler...