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Haberler Galeri Son dakika! İngiliz basınından bomba iddia! Ronaldo ve oyuncular arasında gerginlik...
Giriş Tarihi: 30.12.2021 13:42 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 13:58

Son dakika! İngiliz basınından bomba iddia! Ronaldo ve oyuncular arasında gerginlik...

Son dakika haberleri: Manchester United'da oyuncular arasındaki kriz devam ediyor. Ronaldo'nun gelişiyle birlikte şampiyonluk hayali kuran Manchester taraftarları bu sezon hüsrana uğramış durumda. Lider M. City'nin 22 puan gerisinde olan United'da Solskjaeri'n gönderilmesinden sonra Ralf Rangnick gelmişti. Fakat son maçlarda alınan kötü sonuçlar takımdaki problemlerin çözülmediğini gösteriyor. İngiliz basını takımda Ronaldo ve diğer oyuncular arasında ciddi problemlerin olduğunu yazdı. İşte Ronaldo ve takımdaki problemler hakkında yazılan bomba ifadeler...

Son dakika! İngiliz basınından bomba iddia! Ronaldo ve oyuncular arasında gerginlik...

Son dakika... İngiliz basını, Ronaldo'nun takıma gelişinden sonra Manchester United'da çok ciddi sorunlar olduğuna işaret ediyor. Takımdaki oyuncularım düşük morali, ayrılmak isteyenlerin çoğalması, Ronaldo ile bazı takım arkadaşları ve takımdaki küçük gruplar arasındaki kimya eksikliği göze çarpmış bu da Manchester United'ın ana sorunları haline geldiği yazıldı.

Son dakika! İngiliz basınından bomba iddia! Ronaldo ve oyuncular arasında gerginlik...

KİMLİĞİNİ KAYBEDEN BİR TAKIM

Solskjaer ile başlayan sorunları zinciri, yeni teknik direktör Ralf Rangnick ile devam edecek gibi görünüyor.

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Son dakika! İngiliz basınından bomba iddia! Ronaldo ve oyuncular arasında gerginlik...

Old Trafford yönetim kurulu, 'Kırmızı Şeytanlar'ın ligdeki kimliğini yavaş yavaş kaybeden bir takımda zafer yoluna devam edebilmesi için yeni bir teknik direktör getirmeye karar vermişti.

Son dakika! İngiliz basınından bomba iddia! Ronaldo ve oyuncular arasında gerginlik...

MANCHESTER'DA SORUNLAR ÇÖZÜLEMİYOR

Alman hoca Rangnick'in gelişinden tam bir ay sonra hala takımda çözülemeyen sorunlar devam ediyor.

Son dakika! İngiliz basınından bomba iddia! Ronaldo ve oyuncular arasında gerginlik...

İngiltere'de basını, Manchester takımının antrenmanları ve maçlarında her gün yaşanan çok gergin bir duruma işaret ediyor, yani yeni gelen bir hocanın bile söndürmesi güç bir yangının olduğu ifade ediliyor.

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