Son dakika: İşte Nihat Özdemir’in istifasının perde arkası! Şu sözlerle veda etti: Bu adamlarla...

Son dakika haberi: Naklen yayın meselesi, MHK'deki hakem operasyonu, Kulüpler Birliği'nden TFF'ye destek gelmemesi ve sürekli eleştirilmesinin üzerine sağlık sorunları da eklenince Nihat Özdemir görevinden ayrıldı. Özdemir'in bu kararı Riva'da şok etkisi yarattı. Haziran ayındaki seçime kadar başkanlık makamına Servet Yardımcı vekâlet edecek. Peki, TFF Başkanı Nihat Özdemir, istifa kararını nasıl aldı? Özdemir'in istifa kararının perde arkasını, SABAH Spor yazarı Murat Özbostan açıkladı. İşte istifanın perde arkası ve Nihat Özdemir'in ayrılırken kullandığı o ifadeler...