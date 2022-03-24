Son dakika: Kerem Aktürkoğlu’ndan Fatih Terim’e övgü dolu sözler! Transfer sorularını ilk kez yanıtladı...

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamaları...

"Asla pes etmemek, Türk milli takımlarının her zaman bir özelliği olmuştur. Taraftarlarımız da önemli bir faktör. Nerede oynarsak oynayalım, her zaman tribüne geliyorlar ve bizi destekliyorlar. Bu yüzden zor dönemlerde pes etmek imkansızlaşıyor."