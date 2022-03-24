Giriş Tarihi: 24.03.2022 19:21
Güncelleme Tarihi: 24.03.2022
19:23
Son dakika: Kerem Aktürkoğlu'ndan Fatih Terim'e övgü dolu sözler! Transfer sorularını ilk kez yanıtladı...
Son dönemde Galatasaray formasıyla yükselişini sürdüren genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu, milli takıma kadar yükselirken Avrupa'nın önemli kulüplerini de peşine taktı. Milli takımın Portekiz ile oynayacağı kritik mücadelede Türkiye'nin en önemli kozlarından birisi olacak olan Kerem Aktürkoğlu, Alman Kicker dergisine kariyerini anlattı.