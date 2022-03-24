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Haberler Galeri Son dakika: Kerem Aktürkoğlu'ndan Fatih Terim'e övgü dolu sözler! Transfer sorularını ilk kez yanıtladı...
Giriş Tarihi: 24.03.2022 19:21 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 19:23

Son dakika: Kerem Aktürkoğlu'ndan Fatih Terim'e övgü dolu sözler! Transfer sorularını ilk kez yanıtladı...

Son dönemde Galatasaray formasıyla yükselişini sürdüren genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu, milli takıma kadar yükselirken Avrupa'nın önemli kulüplerini de peşine taktı. Milli takımın Portekiz ile oynayacağı kritik mücadelede Türkiye'nin en önemli kozlarından birisi olacak olan Kerem Aktürkoğlu, Alman Kicker dergisine kariyerini anlattı.

Son dakika: Kerem Aktürkoğlu’ndan Fatih Terim’e övgü dolu sözler! Transfer sorularını ilk kez yanıtladı...

A Milli Takım'ın ve Galatasaray'ın önemli isimlerinden birisi olan Kerem Aktürkoğlu, kısa sürede gösterdiği gelişimiyle Türk futbolunun son dönemdeki en parlak oyuncularından birisi oldu.

Son dakika: Kerem Aktürkoğlu’ndan Fatih Terim’e övgü dolu sözler! Transfer sorularını ilk kez yanıtladı...

2 sezon önce imza attığı Galatasaray'da artık bu sezon adından söz ettirmeyi başaran Kerem Aktürkoğlu, kariyerinin zirvesini yaşıyor.

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Son dakika: Kerem Aktürkoğlu’ndan Fatih Terim’e övgü dolu sözler! Transfer sorularını ilk kez yanıtladı...

A Milli Takım'a kadar yükselen milli oyuncu, Türkiye formasıyla da gollerini atmaya başlarken transfer piyasasının da baş aktörlerinden birisi oldu.

Son dakika: Kerem Aktürkoğlu’ndan Fatih Terim’e övgü dolu sözler! Transfer sorularını ilk kez yanıtladı...

Bu sırada Alman Kicker dergisine açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, transfer sorularını yanıtladı. Öte yandan Fatih Terim hakkında da övgü dolu sözler kullandı.

Son dakika: Kerem Aktürkoğlu’ndan Fatih Terim’e övgü dolu sözler! Transfer sorularını ilk kez yanıtladı...

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamaları...

"Asla pes etmemek, Türk milli takımlarının her zaman bir özelliği olmuştur. Taraftarlarımız da önemli bir faktör. Nerede oynarsak oynayalım, her zaman tribüne geliyorlar ve bizi destekliyorlar. Bu yüzden zor dönemlerde pes etmek imkansızlaşıyor."

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