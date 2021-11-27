Son dakika: Kerem Aktürkoğlu'nun performansı Cengiz Ünder'i üzecek! Galatasaray'a yeni teklif (Sabah Özel)

Son dakika haberi... Galatasaray'ın 2020-2021 sezonunda 3. Lig ekibi Erzincanspor'dan kadrosuna kattığı genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu, kısa sürede ulaştığı yüksek performansla Avrupa devlerini etkilemeyi başardı. Bu sezon sarı-kırmızılıların en formda oyuncuları arasında yer alan 23 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, birçok kulübün radarında bulunuyor. Son olarak Galatasaray - Marsilya maçında da Marsilya yetkililerini etkilemeyi başaran genç oyuncu için yeni bir plan ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...