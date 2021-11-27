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Haberler Galeri Son dakika: Kerem Aktürkoğlu'nun performansı Cengiz Ünder'i üzecek! Galatasaray'a yeni teklif (Sabah Özel)
Giriş Tarihi: 27.11.2021 00:56 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 13:26

Son dakika: Kerem Aktürkoğlu'nun performansı Cengiz Ünder'i üzecek! Galatasaray'a yeni teklif (Sabah Özel)

Son dakika haberi... Galatasaray'ın 2020-2021 sezonunda 3. Lig ekibi Erzincanspor'dan kadrosuna kattığı genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu, kısa sürede ulaştığı yüksek performansla Avrupa devlerini etkilemeyi başardı. Bu sezon sarı-kırmızılıların en formda oyuncuları arasında yer alan 23 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, birçok kulübün radarında bulunuyor. Son olarak Galatasaray - Marsilya maçında da Marsilya yetkililerini etkilemeyi başaran genç oyuncu için yeni bir plan ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Marsilya yetkilileri Kerem Aktürkoğlu’na hayran kaldı! Cengiz Ünder’in yerine...

Son dakika haberi... Galatasaray'daki yükselen performansıyla büyülemeye devam eden 23 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz sezonun başında 3. Lig'den gelmiş olmasına rağmen Avrupa kulüplerini etkilemeyi başardı.

Son dakika: Marsilya yetkilileri Kerem Aktürkoğlu’na hayran kaldı! Cengiz Ünder’in yerine...

Önce Galatasaray'da ilk 11'e girmeyi başaran Kerem, kısa süre içerisinde de milli takımın ilk 11'ine adını yazdırdı.

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Son dakika: Marsilya yetkilileri Kerem Aktürkoğlu’na hayran kaldı! Cengiz Ünder’in yerine...

Bu sezon Fatih Terim'in yeni Galatasaray'ın da en büyük kozu olan Kerem Aktürkoğlu, birçok Avrupa takımının radarında bulunuyor.

Son dakika: Marsilya yetkilileri Kerem Aktürkoğlu’na hayran kaldı! Cengiz Ünder’in yerine...

Galatasaray'da 2021-2022 sezonunda şu ana kadar 24 resmi maça çıkan genç oyuncu, 6 gol ve 5 asistle oynadı.

Son dakika: Marsilya yetkilileri Kerem Aktürkoğlu’na hayran kaldı! Cengiz Ünder’in yerine...

A Milli Futbol Takımı'nda ise 8 maça çıkan Kerem, bu karşılaşmalarda 3 gol kaydetmeyi başardı.

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