Son dakika Galatasaray haberi… Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, kritik Hatayspor deplasmanına çıktı. Fatih Terim'in ardından göreve gelen Domenec Torrent'in ilk maçında, Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, yıllar sonra gelen bir ilke imza attı. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı. İşte son dakika haberinin detayları…