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Haberler Galeri Son dakika: Milli Takım paylaşımı yapan Mustafa Sandal'a büyük tepki! Montella'ya ağır sözler söylemişti...
Giriş Tarihi: 03.07.2024 11:28 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 11:31

Son dakika: Milli Takım paylaşımı yapan Mustafa Sandal'a büyük tepki! Montella'ya ağır sözler söylemişti...

Son dakika haberleri: EURO 2024'te son 16 turunda dün Avusturya'yı Merih Demiral'ın attığı gollerle 2-1 mağlup eden A Milli Takımımız, çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. Tarihi zafer sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan şarkıcı Mustafa Sandal'a tepkiler yağdı. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Montella hakkında ağır sözler söylemişti. İşte o paylaşım ve gösterilen tepkiler...

Son dakika: Milli Takım paylaşımı yapan Mustafa Sandal’a büyük tepki! Montella’ya ağır sözler söylemişti...

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Leipzig Stadı'nda oynanan maçta Türkiye'ye çeyrek finali getiren golleri 1. ve 59. dakikalarda Merih Demiral attı. Avusturya'nın tek golünü 66. dakikada Gregoritsch'ten geldi.

Son dakika: Milli Takım paylaşımı yapan Mustafa Sandal’a büyük tepki! Montella’ya ağır sözler söylemişti...

ÇEYREK FİNALDE RAKİP HOLLANDA

A Milli Futbol Takımı, çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Türkiye ile Hollanda'nın karşı karşıya geleceği çeyrek final mücadelesi 6 Temmuz Cumartesi günü Berlin'de oynanacak. Hollanda, son 16 turunda Romanya'yı 3-0 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdı.

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Son dakika: Milli Takım paylaşımı yapan Mustafa Sandal’a büyük tepki! Montella’ya ağır sözler söylemişti...

TÜRKİYE 3. KEZ ÇEYREK FİNALDE

A Milli Futbol Takımı, 6. kez mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda 3. kez çeyrek finalde mücadele edecek. Milli takım, daha önce EURO 2000 ve EURO 2008'de çeyrek finalde yer almıştı.

Son dakika: Milli Takım paylaşımı yapan Mustafa Sandal’a büyük tepki! Montella’ya ağır sözler söylemişti...

Türkiye, 2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği finallerde gruptan çıkıp çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti.

Son dakika: Milli Takım paylaşımı yapan Mustafa Sandal’a büyük tepki! Montella’ya ağır sözler söylemişti...

Ay-yıldızlı ekip, EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa şampiyonaları tarihindeki en iyi derecesine imza attı.

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