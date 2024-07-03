Son dakika: Milli Takım paylaşımı yapan Mustafa Sandal’a büyük tepki! Montella’ya ağır sözler söylemişti...

TÜRKİYE 3. KEZ ÇEYREK FİNALDE

A Milli Futbol Takımı, 6. kez mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda 3. kez çeyrek finalde mücadele edecek. Milli takım, daha önce EURO 2000 ve EURO 2008'de çeyrek finalde yer almıştı.