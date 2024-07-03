Giriş Tarihi: 03.07.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
11:31
Son dakika: Milli Takım paylaşımı yapan Mustafa Sandal'a büyük tepki! Montella'ya ağır sözler söylemişti...
Son dakika haberleri: EURO 2024'te son 16 turunda dün Avusturya'yı Merih Demiral'ın attığı gollerle 2-1 mağlup eden A Milli Takımımız, çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. Tarihi zafer sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan şarkıcı Mustafa Sandal'a tepkiler yağdı. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Montella hakkında ağır sözler söylemişti. İşte o paylaşım ve gösterilen tepkiler...