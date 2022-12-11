Giriş Tarihi: 11.12.2022 10:44
Güncelleme Tarihi: 11.12.2022
10:50
Son dakika: Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez ve kız kardeşi Elma Aveiro'dan olay sözler! "Bir ulusu yok ettiniz"
Son dakika haberleri: 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Sürprizlerin turnuvasında dün Portekiz rakibi Fas'a 1-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Ronaldo maçtan sonra tünelden ağlayarak soyunma odasına doğru giderken görüldü. Karşılaşma sonrası Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez ve kız kardeşi Elma Aveiro Portekiz'in hocası hakkında olay sözler sarf etti. İşte son dakika haberinin detayları...