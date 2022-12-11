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Haberler Galeri Son dakika: Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez ve kız kardeşi Elma Aveiro'dan olay sözler! "Bir ulusu yok ettiniz"
Giriş Tarihi: 11.12.2022 10:44 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 10:50

Son dakika: Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez ve kız kardeşi Elma Aveiro'dan olay sözler! "Bir ulusu yok ettiniz"

Son dakika haberleri: 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Sürprizlerin turnuvasında dün Portekiz rakibi Fas'a 1-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Ronaldo maçtan sonra tünelden ağlayarak soyunma odasına doğru giderken görüldü. Karşılaşma sonrası Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez ve kız kardeşi Elma Aveiro Portekiz'in hocası hakkında olay sözler sarf etti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez ve kız kardeşi Elma Aveiro’dan olay sözler! Bir ulusu yok ettiniz

Sürprizlerin turnuvası olan 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Önceki gün ve dün oynanan maçların ardından yarı final eşleşmeleri Hırvatistan-Arjantin ve Fransa-Fas şeklinde oldu.

Son dakika: Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez ve kız kardeşi Elma Aveiro’dan olay sözler! Bir ulusu yok ettiniz

Turnuvanın favori takımlarından biri olan Portekiz, turnuvanın sürpriz takımı Fas'a 1-0 mağlup oldu ve Dünya Kupası'na veda etti. Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi oldu.

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Son dakika: Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez ve kız kardeşi Elma Aveiro’dan olay sözler! Bir ulusu yok ettiniz

Son kez Dünya Kupası'nda forma giyen Ronaldo ise maçın ardından tünelden ağlayarak soyunma odasına doğru giderken görüldü. Portekizli yıldız İsviçre maçından sonra bu maça da yedek başlamıştı.

Son dakika: Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez ve kız kardeşi Elma Aveiro’dan olay sözler! Bir ulusu yok ettiniz

GEORGINA VE AVEIRAO'DAN SERT SÖZLER

Tarihi maçın ardından Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez ve kız kardeşi Elma Aveiro, Milli Takım hakkında çok çarpıcı sözler söyledi.

Son dakika: Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez ve kız kardeşi Elma Aveiro’dan olay sözler! Bir ulusu yok ettiniz

"SANTOS İSTİFA"

Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro, Portekiz TD Fernando Santos'u istifaya davet etti. Aveiro, "Bir adamı öldürdünüz, bir milli takımı öldürdünüz, bir ulusu öldürdünüz. Fernando Santos istifa!" mesajını paylaşarak tepkisini gösterdi.

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