Giriş Tarihi: 26.05.2024 21:59
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
22:00
Son dakika: Şampiyonluk geldi, Galatasaray’ın kasası doldu taştı! İşte Aslan’ın kazandığı dev gelir
Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Kritik mücadeleyi 3-1 kazanarak 2023-2024 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılılar, üst üste iki kez Süper Lig kupasını müzesine götürdü. Şampiyonlukla birlikte Galatasaray'ın kasası da doldu taştı. İşte son dakika haberinin detayları…