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Haberler Galeri Son dakika: Şampiyonluk geldi, Galatasaray’ın kasası doldu taştı! İşte Aslan’ın kazandığı dev gelir
Giriş Tarihi: 26.05.2024 21:59 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 22:00

Son dakika: Şampiyonluk geldi, Galatasaray’ın kasası doldu taştı! İşte Aslan’ın kazandığı dev gelir

Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Kritik mücadeleyi 3-1 kazanarak 2023-2024 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılılar, üst üste iki kez Süper Lig kupasını müzesine götürdü. Şampiyonlukla birlikte Galatasaray'ın kasası da doldu taştı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Şampiyonluk geldi, Galatasaray’ın kasası doldu taştı! İşte Aslan’ın kazandığı dev gelir

Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftası nefesleri kesti. Haftaya lider giren Galatasaray, Konyaspor deplasmanında 3-2 galip geldi. İstanbulspor'u evinde ağırlayan Fenerbahçe ise rahat bir galibiyetle 3 puanın sahibi oldu.

Son dakika: Şampiyonluk geldi, Galatasaray’ın kasası doldu taştı! İşte Aslan’ın kazandığı dev gelir

Bu sonuçlarla birlikte nefesleri kesen sezonun son haftasında şampiyon olan Galatasaray, tarihi bir başarı elde etti.

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Son dakika: Şampiyonluk geldi, Galatasaray’ın kasası doldu taştı! İşte Aslan’ın kazandığı dev gelir

Ligde üst üste ikinci kez şampiyon olan Galatasaray, elde ettiği zaferle birlikte unutulmayacak bir şampiyonluğu tarihine altın harflerle yazdı.

Son dakika: Şampiyonluk geldi, Galatasaray’ın kasası doldu taştı! İşte Aslan’ın kazandığı dev gelir

İŞTE GALATASARAY'IN KAZANDIĞI DEV GELİR

Galatasaray, bu şampiyonlukla birlikte Süper Lig'de 250 milyon liraya yakın bir geliri kasasına koyacak.

Son dakika: Şampiyonluk geldi, Galatasaray’ın kasası doldu taştı! İşte Aslan’ın kazandığı dev gelir

Sarı-kırmızılı ekip, 38 milyon 30 bin lira lige katılım, 23 şampiyonluğu karşılığında 77 milyon 625 bin lira da "şampiyonlar payı" bedeli elde etti.

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