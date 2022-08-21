Giriş Tarihi: 21.08.2022 10:56
Güncelleme Tarihi: 21.08.2022
10:57
Son dakika spor haberleri: Erman Toroğlu'dan maç sonrası bomba sözler! "Nwakaeme'yi aratır hale geldi"
Son dakika Trabzonspor haberleri: Süper Lig'de Trabzonspor dün ligin formda takımlarından Antalyaspor'a konuk oldu. Zorlu maçta Antalyaspor, son şampiyon Trabzonspor'u 5-2 mağlup etti. Trabzonspor bu sezon ilk mağlubiyetini de almış oldu. Maçın ardından SABAH Spor yazarları çok çarpıcı sözler kaleme aldı. Erman Toroğlu, Trabzonspor'un yeni transferini Nwakaeme örneğini vererek eleştirdi. İşte son dakika haberinin detayları...