Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika spor haberleri: Erman Toroğlu'dan maç sonrası bomba sözler! "Nwakaeme'yi aratır hale geldi"
Giriş Tarihi: 21.08.2022 10:56 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022 10:57

Son dakika spor haberleri: Erman Toroğlu'dan maç sonrası bomba sözler! "Nwakaeme'yi aratır hale geldi"

Son dakika Trabzonspor haberleri: Süper Lig'de Trabzonspor dün ligin formda takımlarından Antalyaspor'a konuk oldu. Zorlu maçta Antalyaspor, son şampiyon Trabzonspor'u 5-2 mağlup etti. Trabzonspor bu sezon ilk mağlubiyetini de almış oldu. Maçın ardından SABAH Spor yazarları çok çarpıcı sözler kaleme aldı. Erman Toroğlu, Trabzonspor'un yeni transferini Nwakaeme örneğini vererek eleştirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

SPOR SERVİSİ
Son dakika spor haberleri: Erman Toroğlu’dan maç sonrası bomba sözler! Nwakaeme’yi aratır hale geldi

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Nuri Şahin'in takımı Antalyaspor'a konuk oldu. Zorlu ve tempolu maçta kazanan Nuri Şahin'in takımı oldu. İlk yarısı Antalyaspor'un 2-1 önde olduğu maçın son dakikaları müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Trabzonspor, yeni transferi Enis Bardhi ile bulduğu 2 golle skoru 2-2'ye getirse de sahadan 5-2 mağlup ayrıldı.

Son dakika spor haberleri: Erman Toroğlu’dan maç sonrası bomba sözler! Nwakaeme’yi aratır hale geldi

Antalyaspor'un gollerini ise Fernando, Wright (2) ve Gökdeniz Bayrakdar (2) kaydetti. Antalyaspor 3'te 2 yaparak 6 puan topladı. Trabzonspor İse 6 puanda kaldı. Maçın ardından SABAH Spor'un usta kalemleri Erman Toroğlu, Levent Tüzemen, İskender Günen ve Murat Özbostan, karşılaşmayla ilgili çok çarpıcı sözler söyledi. İşte o sözler...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika spor haberleri: Erman Toroğlu’dan maç sonrası bomba sözler! Nwakaeme’yi aratır hale geldi

LEVENT TÜZEMEN: "HATADAN DÖNMESİ YETMEDİ"

Fernando'nun attığı mükemmel gole kadar Trabzonspor top bile göremedi. Çünkü topla oynama oranı ilk 15 dakikalık sürede Antalya: Yüzde 71, Trabzonspor: Yüzde 20 şeklindeydi. Bu tablo hücum ve pozisyon zenginliği ile pas kalitesinin Antalyaspor'da olduğunu gösteriyordu. Trabzon oyunu dengelediğinde tecrübeli Hugo'nun Wright'e penaltıya neden olan kayarak kontrolsüz faulü acemiceydi.

Son dakika spor haberleri: Erman Toroğlu’dan maç sonrası bomba sözler! Nwakaeme’yi aratır hale geldi

Antalya'nın 2-0'ı yakalamasının ardından Abdullah Avcı'nın 42'de iki değişiklikle Abdülkadir Ömür ile Bardhi'yi oyuna sokması doğru bir hamleydi. Bu ikili Trabzon'un içeri 2-1 girmesini sağladı. Oysa Doğucan Haspolat'ın rakibi karşılama ve topu oyuna etkili sokma konusunda yaşadığı zafiyete Abdullah Hoca 1-0'dan sonra el koymalıydı. Benim anlayışım; yeni ya da eski oyuncular eğer kulübede oturuyorsa demek ki oynayabilecek durumdadırlar.

Son dakika spor haberleri: Erman Toroğlu’dan maç sonrası bomba sözler! Nwakaeme’yi aratır hale geldi

Abdullah Hoca'nın maça Bartra ve Bardhi ile başlamaması, Abdülkadir ile Siopois'i kulübeye çekmesi Trabzon'un Antalya'ya karşı mahkum oynamasına neden oldu. Üstelik, Antalyaspor gibi çabuk oynayan ve birbiriyle uyumlu bir takıma karşı asla derin rotasyon yapamazsın. Eğer Trabzonspor maça Bardhi, Bartra, Abdülkadir Ömür ve Siopis ile başlasaydı Antalyaspor bu kadar etkili olamazdı. Rotasyona yönelik yapılan oyuncu tercihleri verimli olmadı.

SON DAKİKA