Son dakika spor haberleri: Erman Toroğlu'dan maç sonrası bomba sözler! "Nwakaeme'yi aratır hale geldi"

Abdullah Hoca'nın maça Bartra ve Bardhi ile başlamaması, Abdülkadir ile Siopois'i kulübeye çekmesi Trabzon'un Antalya'ya karşı mahkum oynamasına neden oldu. Üstelik, Antalyaspor gibi çabuk oynayan ve birbiriyle uyumlu bir takıma karşı asla derin rotasyon yapamazsın. Eğer Trabzonspor maça Bardhi, Bartra, Abdülkadir Ömür ve Siopis ile başlasaydı Antalyaspor bu kadar etkili olamazdı. Rotasyona yönelik yapılan oyuncu tercihleri verimli olmadı.