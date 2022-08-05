Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezonu İstanbulspor deplasmanında açacak olan Trabzonspor, transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sağ stoper ve orta saha takviyesi yapmak isteyen bordo-mavililerde Galatasaray'ın da ilgilendiği isimler gündeme gelmişti. Bir yandan Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ün Avrupa'ya transfer olma durumlarını yakından takip eden bordo-mavililerde dünya devi genç yıldıza talip oldu. İşte transferin ayrıntıları...