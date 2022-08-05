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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'un genç yıldızına dünya devi talip! Uğurcan ve Abdülkadir beklenirken ters köşe...
Giriş Tarihi: 05.08.2022 13:36 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 13:36

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'un genç yıldızına dünya devi talip! Uğurcan ve Abdülkadir beklenirken ters köşe...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezonu İstanbulspor deplasmanında açacak olan Trabzonspor, transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sağ stoper ve orta saha takviyesi yapmak isteyen bordo-mavililerde Galatasaray'ın da ilgilendiği isimler gündeme gelmişti. Bir yandan Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ün Avrupa'ya transfer olma durumlarını yakından takip eden bordo-mavililerde dünya devi genç yıldıza talip oldu. İşte transferin ayrıntıları...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’un genç yıldızına dünya devi talip! Uğurcan ve Abdülkadir beklenirken ters köşe...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezonu İstanbulspor deplasmanında açacak olan Trabzonspor, transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sağ stoper ve orta saha takviyesi yapmak isteyen bordo-mavililerde Galatasaray'ın da ilgilendiği isimler gündeme gelmişti. Bir yandan Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ün Avrupa'ya transfer olma durumlarını yakından takip eden bordo-mavililerde dünya devi genç yıldıza talip oldu. İşte transferin ayrıntıları...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’un genç yıldızına dünya devi talip! Uğurcan ve Abdülkadir beklenirken ters köşe...

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Savunma ve orta sahaya takviye yapmayı planlayan bordo-mavililer, yıldız isme gelen dev teklifi değerlendiriyor.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’un genç yıldızına dünya devi talip! Uğurcan ve Abdülkadir beklenirken ters köşe...

Hamsik'in sakatlığı sonrası orta sahaya da transfer yapacak olan Trabzonspor, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Florian Grillitsch'e teklif yapıp Avusturyalı oyuncunun kararını beklemeye geçmişti.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’un genç yıldızına dünya devi talip! Uğurcan ve Abdülkadir beklenirken ters köşe...

ALTERNATİFLER LEMINA VE XEKA

Bordo-mavili kulüp, Grillitsch'e alternatif olarak da Mario Lemina ve Xeka'yı belirlemişti.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’un genç yıldızına dünya devi talip! Uğurcan ve Abdülkadir beklenirken ters köşe...

DÜNYA DEVİ KAPIYI ÇALDI

Şampiyonluk sonrası her fırsatta Avrupa'ya transfer olmak istediklerini açıklayan Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'e beklenen teklif gelmezken, sürpriz bir isim için dünya devi Trabzonspor'un kapısını çaldı.

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