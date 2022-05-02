Giriş Tarihi: 02.05.2022 15:34
Güncelleme Tarihi: 02.05.2022
15:54
Son dakika: Transfer bedeli en yüksek oyuncular açıklandı! Kerem Aktürkoğlu liste başında...
Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Özellikle Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu ve Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın hangi takımlara transfer edileceği merak ediliyor. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi CIES, Türkiye'de tahmini transfer bedeli en yüksek 10 futbolcuyu açıkladı.