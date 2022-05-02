Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Transfer bedeli en yüksek oyuncular açıklandı! Kerem Aktürkoğlu liste başında...
Giriş Tarihi: 02.05.2022 15:34 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 15:54

Son dakika: Transfer bedeli en yüksek oyuncular açıklandı! Kerem Aktürkoğlu liste başında...

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Özellikle Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu ve Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın hangi takımlara transfer edileceği merak ediliyor. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi CIES, Türkiye'de tahmini transfer bedeli en yüksek 10 futbolcuyu açıkladı.

Son dakika: Transfer bedeli en yüksek oyuncular açıklandı! Kerem Aktürkoğlu liste başında...

Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmsesnin ardından gözler transfer sezonuna çevrildi. Avrupa kupalarına gidecek olan takımlar kadrolarını güçlendirmek isterken, özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'daki yıldızların transfer olup olmayacağı merak ediliyor.

Son dakika: Transfer bedeli en yüksek oyuncular açıklandı! Kerem Aktürkoğlu liste başında...

Özellikle Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu ve Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın hangi takımlara transfer edileceği merak ediliyor. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi CIES, Türkiye'de tahmini transfer bedeli en yüksek 10 futbolcuyu açıkladı. İşte 10 kişilik listede yer alan oyuncular ve tahmini transfer bedelleri...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Transfer bedeli en yüksek oyuncular açıklandı! Kerem Aktürkoğlu liste başında...

10- Abdülkadir Ömür - 9 milyon euro

Son dakika: Transfer bedeli en yüksek oyuncular açıklandı! Kerem Aktürkoğlu liste başında...

9- Mergim Berisha - 9.2 milyon euro

Son dakika: Transfer bedeli en yüksek oyuncular açıklandı! Kerem Aktürkoğlu liste başında...

8- Uğurcan Çakur - 9.3 milyon euro

SON DAKİKA