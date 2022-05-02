Son dakika: Transfer bedeli en yüksek oyuncular açıklandı! Kerem Aktürkoğlu liste başında...

Özellikle Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu ve Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın hangi takımlara transfer edileceği merak ediliyor. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi CIES, Türkiye'de tahmini transfer bedeli en yüksek 10 futbolcuyu açıkladı. İşte 10 kişilik listede yer alan oyuncular ve tahmini transfer bedelleri...