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Haberler Galeri SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş yeni teknik direktörünü buldu! Yönetim 2 dünya yıldızını hediye edecek: Nuri Şahin derken...
Giriş Tarihi: 06.05.2024 14:34 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 14:36

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş yeni teknik direktörünü buldu! Yönetim 2 dünya yıldızını hediye edecek: Nuri Şahin derken...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Trendyol Süper Lig'de çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş, Fernando Santos'un ardından yeni çalıştırıcı arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı takımın Nuri Şahin ile anlaştığı iddialarının ardından gündeme bomba gibi yeni bir isim düştü. Ayrıca yönetim, yeni hocaya hediye olarak 2 dünyaca ünlü yıldızı takıma getirmeyi planlıyor. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş yeni teknik direktörünü buldu! Yönetim 2 dünya yıldızını hediye edecek: Nuri Şahin derken...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Trendyol Süper Lig'de çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş, Fernando Santos'un ardından yeni çalıştırıcı arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı takımın Nuri Şahin ile anlaştığı iddialarının ardından gündeme bomba gibi yeni bir isim düştü. Ayrıca yönetim, yeni hocaya hediye olarak 2 dünyaca ünlü yıldızı takıma getirmeyi planlıyor. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş yeni teknik direktörünü buldu! Yönetim 2 dünya yıldızını hediye edecek: Nuri Şahin derken...

Süper Lig'de sezona Şenol Güneş ile başayan Beşiktaş, art arda alınan kötü sonuçların ardından tecrübeli hoca ile yollarını ayırmıştı.

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SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş yeni teknik direktörünü buldu! Yönetim 2 dünya yıldızını hediye edecek: Nuri Şahin derken...

Güneş'in ardından sırasıyla Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay ile kan kaybını durdurmak isteyen siyah-beyazlılar, başarılı olamadı ve göreve Fernando Santos'u getirdiler.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş yeni teknik direktörünü buldu! Yönetim 2 dünya yıldızını hediye edecek: Nuri Şahin derken...

SANTOS DA ŞİFA OLMADI

Tecrübeli çalıştırıcı ile ligde 13 maça çıkan Kara Kartal bu süreçte 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş yeni teknik direktörünü buldu! Yönetim 2 dünya yıldızını hediye edecek: Nuri Şahin derken...

Yönetim, zirve yarışından iyice kopan Beşiktaş'ta Fernando Santos ile yollarını ayırdı ve göreve sorumlu olarak Serdar Topraktepe getirildi.

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