SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş yeni teknik direktörünü buldu! Yönetim 2 dünya yıldızını hediye edecek: Nuri Şahin derken...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Trendyol Süper Lig'de çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş, Fernando Santos'un ardından yeni çalıştırıcı arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı takımın Nuri Şahin ile anlaştığı iddialarının ardından gündeme bomba gibi yeni bir isim düştü. Ayrıca yönetim, yeni hocaya hediye olarak 2 dünyaca ünlü yıldızı takıma getirmeyi planlıyor. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...