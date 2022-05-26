Giriş Tarihi: 26.05.2022 17:00
Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
17:11
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Dünya yıldızı adım adım Galatasaray’a! Dursun Özbek bombayı patlattı…
Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon beklentilerin çok altında kalarak sezonu eksi averajla 13'üncü sırada tamamlayan Galatasaray'da başkanlık seçimleri yaklaşırken, adayların da transfer hamleleri belli olmaya başladı. Yeni sezona iddialı başlamak isteyen sarı kırmızılı ekip, dünya yıldızını renklerine bağlamak için kolları sıvadı. İşte dev transferdeki tüm detaylar…