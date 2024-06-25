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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de şok ayrılık kapıda! "Mourinho'ya öfkeliyim"
Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:01 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 09:02

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de şok ayrılık kapıda! "Mourinho'ya öfkeliyim"

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonuluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, çalışmalarını hızlandırdı. Kanarya'da yıldız oyuncu ile yolların ayrılması gündeme gelirken, oyuncunun Mourinho sözleri şoke etti. İşte tüm detaylar...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de şok ayrılık kapıda! Mourinho’ya öfkeliyim

Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonuluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de şok ayrılık kapıda! Mourinho’ya öfkeliyim

Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, çalışmalarını hızlandırdı.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de şok ayrılık kapıda! Mourinho’ya öfkeliyim

Kanarya'da yıldız oyuncu ile yolların ayrılması gündeme gelirken, oyuncunun Mourinho sözleri şoke etti. İşte tüm detaylar...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de şok ayrılık kapıda! Mourinho’ya öfkeliyim

Fenerbahçe, gelecek sezon için yapılanmaya gidiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de şok ayrılık kapıda! Mourinho’ya öfkeliyim

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı-lacivertliler takımın başına Jose Mourinho'yu getirdi.

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