Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
09:02
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de şok ayrılık kapıda! "Mourinho'ya öfkeliyim"
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonuluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, çalışmalarını hızlandırdı. Kanarya'da yıldız oyuncu ile yolların ayrılması gündeme gelirken, oyuncunun Mourinho sözleri şoke etti. İşte tüm detaylar...