Giriş Tarihi: 24.02.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
13:07
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ı yıkmıştı! Beşiktaş alıyor...
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de çıkış yakalamak isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan lige odaklanan siyah beyazlılar, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Kartal, Avrupa'da Galatasaray'ın Sparta Prag ile oynadığı maçta performansıyla hayran bırakan oyuncu için devreye girdi. İşte o isim ve tüm detaylar...