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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ı yıkmıştı! Beşiktaş alıyor... 
Giriş Tarihi: 24.02.2024 13:07 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 13:07

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ı yıkmıştı! Beşiktaş alıyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de çıkış yakalamak isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan lige odaklanan siyah beyazlılar, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Kartal, Avrupa'da Galatasaray'ın Sparta Prag ile oynadığı maçta performansıyla hayran bırakan oyuncu için devreye girdi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’ı yıkmıştı! Beşiktaş alıyor...

Trendyol Süper Lig'de çıkış yakalamak isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’ı yıkmıştı! Beşiktaş alıyor...

Bir yandan lige odaklanan siyah beyazlılar, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray’ı yıkmıştı! Beşiktaş alıyor...

Kartal, Avrupa'da Galatasaray'ın Sparta Prag ile oynadığı maçta performansıyla hayran bırakan oyuncu için devreye girdi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’ı yıkmıştı! Beşiktaş alıyor...

KRİTİK MAÇ SONRASI TRANSFER İDDİASI

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag'ın dikkat çeken ismi için transfer söylentileri başladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’ı yıkmıştı! Beşiktaş alıyor...

Yıldız oyuncu, sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un da yeni sezon transfer listesine ilk sıradan girdi.

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