Giriş Tarihi: 24.06.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
09:44
Son dakika transfer haberi: Mourinho istedi, Fenerbahçe alıyor! Fransız yıldıza 10 milyon Euro...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişemeler yaşanıyor... Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdürüyor. Şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen Kanarya, kanat bölgesine Fransız yıldızı transfer etmek için düğmeye bastı. Fenerbahçe'nin istediği süratli oyuncu için 10 milyon Euro bonservis bedeli belirlendi. İşte o isim ve tüm detaylar...