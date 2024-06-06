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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Ve Galatasaray'ın ilk bombası! Mertens'in yerine yıldız 10 numara...
Giriş Tarihi: 06.06.2024 07:13 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 07:13

Son dakika transfer haberi: Ve Galatasaray'ın ilk bombası! Mertens'in yerine yıldız 10 numara...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de zorlu bir sezonun ardından şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk sonrası yeni sezon için hemen kolları sıvayan sarı kırmızılılar, yeni kadrosunu kurmak için düğmeye bastı. Görevinden ayrılan başkanvekili Erden Timur sonrası transfer planlamasının nasıl olacağı merak edilirken, Cimbom'dan ilk bomba geldi. Galatasaray, yıldız 10 numarayı transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika transfer haberi: Ve Galatasaray’ın ilk bombası! Mertens’in yerine yıldız 10 numara...

Süper Lig'de zorlu bir sezonun ardından şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Ve Galatasaray’ın ilk bombası! Mertens’in yerine yıldız 10 numara...

Şampiyonluk sonrası yeni sezon için hemen kolları sıvayan sarı kırmızılılar, yeni kadrosunu kurmak için düğmeye bastı.

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Son dakika transfer haberi: Ve Galatasaray’ın ilk bombası! Mertens’in yerine yıldız 10 numara...

Görevinden ayrılan başkanvekili Erden Timur sonrası transfer planlamasının nasıl olacağı merak edilirken, Cimbom'dan ilk bomba geldi.

Son dakika transfer haberi: Ve Galatasaray’ın ilk bombası! Mertens’in yerine yıldız 10 numara...

Galatasaray, yıldız 10 numarayı transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika transfer haberi: Ve Galatasaray’ın ilk bombası! Mertens’in yerine yıldız 10 numara...

BOLOGNA BARIŞ ALPER'İ İSTİYOR

Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli rol oynayan her bölgenin adamı Barış Alper Yılmaz hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.

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