Giriş Tarihi: 06.06.2024 07:13
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
07:13
Son dakika transfer haberi: Ve Galatasaray'ın ilk bombası! Mertens'in yerine yıldız 10 numara...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de zorlu bir sezonun ardından şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk sonrası yeni sezon için hemen kolları sıvayan sarı kırmızılılar, yeni kadrosunu kurmak için düğmeye bastı. Görevinden ayrılan başkanvekili Erden Timur sonrası transfer planlamasının nasıl olacağı merak edilirken, Cimbom'dan ilk bomba geldi. Galatasaray, yıldız 10 numarayı transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...