Giriş Tarihi: 09.07.2023 10:00
Güncelleme Tarihi: 09.07.2023
10:00
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan büyük kapışma! Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geldi, tercih edeceği takım...
Son dakika transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe ve Beşiktaş, yeni sezonda hata yapmayarak şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal Willian Arao'yu kadroda düşünmezken, Beşiktaş Tayfur Bingöl'ün bonservisi için Alanyaspor'la görüşmelerini sürdürüyor. Bu gelişmelerin ardından iki ezeli rakip, yıldız ismin transferi için karşı karşıya geldi. Menajeri İstanbul'a gelen tecrübeli yıldız taleplerini iletti. İşte tüm ayrıntılar...