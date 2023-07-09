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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan büyük kapışma! Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geldi, tercih edeceği takım...
Giriş Tarihi: 09.07.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 10:00

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan büyük kapışma! Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geldi, tercih edeceği takım...

Son dakika transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe ve Beşiktaş, yeni sezonda hata yapmayarak şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal Willian Arao'yu kadroda düşünmezken, Beşiktaş Tayfur Bingöl'ün bonservisi için Alanyaspor'la görüşmelerini sürdürüyor. Bu gelişmelerin ardından iki ezeli rakip, yıldız ismin transferi için karşı karşıya geldi. Menajeri İstanbul'a gelen tecrübeli yıldız taleplerini iletti. İşte tüm ayrıntılar...

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan büyük kapışma! Yıldız ismin menajeri İstanbul’a geldi, tercih edeceği takım...

Son dakika transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe ve Beşiktaş, yeni sezonda hata yapmayarak şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal Willian Arao'yu kadroda düşünmezken, Beşiktaş Tayfur Bingöl'ün bonservisi için Alanyaspor'la görüşmelerini sürdürüyor. Bu gelişmelerin ardından iki ezeli rakip, yıldız ismin transferi için karşı karşıya geldi. Menajeri İstanbul'a gelen tecrübeli yıldız taleplerini iletti. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan büyük kapışma! Yıldız ismin menajeri İstanbul’a geldi, tercih edeceği takım...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe ve Beşiktaş, transferde yıldız isim için karşı karşıya geldi.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan büyük kapışma! Yıldız ismin menajeri İstanbul’a geldi, tercih edeceği takım...

ARAO'YA YOL GÖRÜNDÜ

İsmail Kartal yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde başarılı orta saha Willian Arao'yu tecrübeli teknik direktörün kadroda istemediği iddia edilmişti.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan büyük kapışma! Yıldız ismin menajeri İstanbul’a geldi, tercih edeceği takım...

Brezilyalı futbolcunun, Fenerbahçe'nin bilgisi dahilinde birkaç takımla transfer için görüştüğü iddia edilmişti.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan büyük kapışma! Yıldız ismin menajeri İstanbul’a geldi, tercih edeceği takım...

31 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin istediği düzeyde bir teklif gelmesi durumunda yolların ayrılacağı belirtilmişti.

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