Son dakika: Türkiye’nin listedeki yeri değişti! İşte yeni UEFA ülkeler sıralaması...

Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un gruplarının üçüncü maçları tamamlandı. Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, Monaco deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle ayrılırken, Fenerbahçe evinde AEK Larneca'yı 2-0'la geçti. UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Medipol Başakşehir deplasmanda Rigas FS ile 0-0 berabere kalırken, temsilcimiz Sivasspor ise evinde konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 mağlup oldu. İşte Avrupa kupalarında oynanan maçların ardından UEFA ülkeler sıralamasındaki yeni yerimiz...