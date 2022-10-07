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Haberler Galeri Son dakika: Türkiye'nin listedeki yeri değişti! İşte yeni UEFA ülkeler sıralaması...
Giriş Tarihi: 07.10.2022 00:23 Güncelleme Tarihi: 07.10.2022 00:38

Son dakika: Türkiye'nin listedeki yeri değişti! İşte yeni UEFA ülkeler sıralaması...

Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un gruplarının üçüncü maçları tamamlandı. Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, Monaco deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle ayrılırken, Fenerbahçe evinde AEK Larneca'yı 2-0'la geçti. UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Medipol Başakşehir deplasmanda Rigas FS ile 0-0 berabere kalırken, temsilcimiz Sivasspor ise evinde konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 mağlup oldu. İşte Avrupa kupalarında oynanan maçların ardından UEFA ülkeler sıralamasındaki yeni yerimiz...

Son dakika: Türkiye’nin listedeki yeri değişti! İşte yeni UEFA ülkeler sıralaması...

Avrupa'da mücadele eden 4 temsilcimizin maçlarını tamamlamasının ardından UEFA ülkeler sıralamasındaki yerimiz değişti.

Son dakika: Türkiye’nin listedeki yeri değişti! İşte yeni UEFA ülkeler sıralaması...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, konuk olduğu Fransa temsilcisi Monaco'ya 3-1 mağlup oldu.

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Son dakika: Türkiye’nin listedeki yeri değişti! İşte yeni UEFA ülkeler sıralaması...

Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe, evinde konuk ettiği AEK Larneca'yı 2-0 mağlup ederek kendi grubunda liderlik koltuğuna oturdu.

Son dakika: Türkiye’nin listedeki yeri değişti! İşte yeni UEFA ülkeler sıralaması...

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Sivasspor, evinde Ballkani'ye 4-1 mağlup oldu.

Son dakika: Türkiye’nin listedeki yeri değişti! İşte yeni UEFA ülkeler sıralaması...

Konferans Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Başakşehir ise Rigas FS deplasmanında 0-0'lık skorla ayrıldı.

İşte UEFA ülkeler sıralaması...

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