Sörloth’a İspanyol devi Atletico Madrid talip oldu!
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Dıego Costa'yı göndermeye hazırlanan Atletico Madrid'in forvet için 5 alternatif belirlediği belirtildi. Adaylar arasında Trabzonsporlu Alexander Sörloth da yer alıyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.05.2020
01:14
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Trabzonspor'un Norveç'li yıldızı Alexander Sörloth için transfer savaşı sürüyor... Sezon başında Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan 2 yıllığına kiralanan golcü futbolcu, attığı gollerle Fırtına'yı sırtlayan isim olmuştu.
Süper Lig'de takımının zirvede yer almasında büyük pay sahibi olan yıldız futbolcu transfer gündemini de oldukça meşgul etmeye başlamıştı.
Bordo-mavililerin yıldız futbolcusu için İspanyol devi
Real Madrid, Premier Lig ekiplerinden Chelsea ve İtalya Serie A takımlarından Napoli'nin girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti.
Norveçli futbolcu da bu transfer dedikodularının ardından açıklamada bulunmuştu.
açıklamasında, "Transfer görüşmelerini sezon sonuna bırakalım. Önceliğim Sörloth şampiyon olmak. Bunu başardığım takdirde çok daha iyi teklifler alacağımı biliyorum" ifadelerini kullanmıştı. Trabzonspor'la
Norveçli futbolcu her ne kadar transfer görüşmelerini sezon sonuna bıraksa da genç golcünün talipleri her geçen gün artıyor.
DEVREDE ATLETICO
Diego göndermeye hazırlanan Costa'yı Atletico forvet için 5 alternatif belirlediği belirtildi. Adaylar arasında Madrid'in Trabzonsporlu Alexander da yer alıyor. Sörloth