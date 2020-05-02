Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Sörloth’a İspanyol devi Atletico Madrid talip oldu!

Sörloth’a İspanyol devi Atletico Madrid talip oldu!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Dıego Costa'yı göndermeye hazırlanan Atletico Madrid'in forvet için 5 alternatif belirlediği belirtildi. Adaylar arasında Trabzonsporlu Alexander Sörloth da yer alıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.05.2020 01:14
Sörloth’a İspanyol devi Atletico Madrid talip oldu!

'un Norveç'li yıldızı Alexander Sörloth için transfer savaşı sürüyor... Sezon başında Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan 2 yıllığına kiralanan golcü futbolcu, attığı gollerle Fırtına'yı sırtlayan isim olmuştu.

Sörloth’a İspanyol devi Atletico Madrid talip oldu!

Süper Lig'de takımının zirvede yer almasında büyük pay sahibi olan yıldız futbolcu transfer gündemini de oldukça meşgul etmeye başlamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sörloth’a İspanyol devi Atletico Madrid talip oldu!

Bordo-mavililerin yıldız futbolcusu için İspanyol devi Real Madrid, Premier Lig ekiplerinden Chelsea ve İtalya Serie A takımlarından Napoli'nin girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti.

Sörloth’a İspanyol devi Atletico Madrid talip oldu!

Norveçli futbolcu da bu transfer dedikodularının ardından açıklamada bulunmuştu.

Sörloth’a İspanyol devi Atletico Madrid talip oldu!

Sörloth açıklamasında, "Transfer görüşmelerini sezon sonuna bırakalım. Önceliğim Trabzonspor'la şampiyon olmak. Bunu başardığım takdirde çok daha iyi teklifler alacağımı biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Sörloth’a İspanyol devi Atletico Madrid talip oldu!

Norveçli futbolcu her ne kadar transfer görüşmelerini sezon sonuna bıraksa da genç golcünün talipleri her geçen gün artıyor.

Sörloth’a İspanyol devi Atletico Madrid talip oldu!

ATLETICO DEVREDE

Diego Costa'yı göndermeye hazırlanan Atletico Madrid'in forvet için 5 alternatif belirlediği belirtildi. Adaylar arasında Trabzonsporlu Alexander Sörloth da yer alıyor.

SON DAKİKA