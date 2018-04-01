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Spor dünyası Mehmetçiklere destek için sınır hattına gitti

Spor ve sanat dünyasından birçok ünlü isim, 'de 'na ve orada görev yapan askerlerimize destek vermek için sınır hattına gitti. Bu isimler arasında Beşiktaş ve Galatasaraylı futbolcularla birlikte milli güreşçiler de yer aldı.

Giriş Tarihi: 01.04.2018 14:38 Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 14:39
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Spor dünyası Mehmetçiklere destek için sınır hattına gitti
Spor dünyası Mehmetçiklere destek için sınır hattına gitti

İşte Afrin'deki mehmetçiklere destek için sınır hattına giden sporcular...

Beşiktaşlı futbolcular Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman

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Spor dünyası Mehmetçiklere destek için sınır hattına gitti
Spor dünyası Mehmetçiklere destek için sınır hattına gitti

Milli güreşçiler Taha Akgül, Rıza Kayaalp ve Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban

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Spor dünyası Mehmetçiklere destek için sınır hattına gitti
Spor dünyası Mehmetçiklere destek için sınır hattına gitti

Galatasaraylı futbolcular Tarık Çamdal ve Eray İşcan ile Galatasaray altyapı antrenörlerinden eski futbolcu Gökhan Zan

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Spor dünyası Mehmetçiklere destek için sınır hattına gitti
Spor dünyası Mehmetçiklere destek için sınır hattına gitti

Beşiktaşlı futbolcular Tolga Zengin ve Necip Uysal

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Spor dünyası Mehmetçiklere destek için sınır hattına gitti
Spor dünyası Mehmetçiklere destek için sınır hattına gitti
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