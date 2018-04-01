Spor dünyası Mehmetçiklere destek için sınır hattına gitti
Spor ve sanat dünyasından birçok ünlü isim, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'na ve orada görev yapan askerlerimize destek vermek için sınır hattına gitti. Bu isimler arasında Beşiktaş ve Galatasaraylı futbolcularla birlikte milli güreşçiler de yer aldı.
Giriş Tarihi: 01.04.2018 14:38 Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 14:39
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Spor dünyası Mehmetçiklere destek için sınır hattına gitti
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Spor dünyası Mehmetçiklere destek için sınır hattına gitti