Süper Kupa maç biletleri || Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, nerede satılacak?

Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa final maçı için gözler gelecek açıklamalara çevrildi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan ezeli rakipler arasında oynanacak maçın detayları belli olurken bu tarihi ana şahit olmak isteyen taraftarlar Maçın biletlerini sorgulamaya başladılar. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS-FB Süper Kupa maçı bilet fiyatları belli oldu mu?