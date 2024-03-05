Giriş Tarihi: 05.03.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
09:37
Süper Kupa maç biletleri || Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, nerede satılacak?
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında onanacak Süper Kupa finalinin detayları belli oldu. Final için geri sayım devam ederken, TFF tarafından Süper Kupa'nın saatinin değiştiğine dair duyuru geldi. Binlerce taraftar iki ezeli rakibin ertelenen bu maçını heyecanla beklerken "Süper Kupa bilet fiyatları" gündem oldu. Şanlıurfa Stadında oynanacak bu maça şahit olmak isteyenler Süper Kupa biletlerine odaklandı. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Süper Kupa biletleri ne kadar olacak? İşte detaylar