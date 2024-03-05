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Haberler Galeri Süper Kupa maç biletleri || Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, nerede satılacak?
Giriş Tarihi: 05.03.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 09:37

Süper Kupa maç biletleri || Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, nerede satılacak?

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında onanacak Süper Kupa finalinin detayları belli oldu. Final için geri sayım devam ederken, TFF tarafından Süper Kupa'nın saatinin değiştiğine dair duyuru geldi. Binlerce taraftar iki ezeli rakibin ertelenen bu maçını heyecanla beklerken "Süper Kupa bilet fiyatları" gündem oldu. Şanlıurfa Stadında oynanacak bu maça şahit olmak isteyenler Süper Kupa biletlerine odaklandı. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Süper Kupa biletleri ne kadar olacak? İşte detaylar

Süper Kupa maç biletleri || Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, nerede satılacak?

Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa final maçı için gözler gelecek açıklamalara çevrildi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan ezeli rakipler arasında oynanacak maçın detayları belli olurken bu tarihi ana şahit olmak isteyen taraftarlar Maçın biletlerini sorgulamaya başladılar. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS-FB Süper Kupa maçı bilet fiyatları belli oldu mu?

Süper Kupa maç biletleri || Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, nerede satılacak?

SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ertelenen Süper Kupa final maçının detayları netleşti. TFF'den yapılan açıklamada; "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. arasında 7 Nisan 2024 Pazar günü oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının başlama saatinde güncelleme yapılmıştır. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda daha önce 21.00 olarak planlanan müsabakanın başlama saati 21.30 olarak güncellenmiştir." ifadeleri yer aldı.

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Süper Kupa maç biletleri || Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, nerede satılacak?

SÜPER KUPA HANGİ KANALDA YAYINLACAK?

Süper Kupa mücadelesi ATV'den canlı olarak aktarılacak.

Süper Kupa maç biletleri || Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, nerede satılacak?

SÜPER KUPA BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda 29 Aralık'ta oynanması beklenen fakat ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe maçının biletleri 6 Aralık'ta satışa sunulmuştu. Bu maç içinde biletlerin mart sonu Nisan başı gibi satışa sunulması bekleniyor.

Süper Kupa maç biletleri || Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, nerede satılacak?
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