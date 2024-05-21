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Haberler Galeri Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt mi katılacak? Süper Lig'den Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takım sayısı
Giriş Tarihi: 21.05.2024 12:49 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 12:49

Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt mi katılacak? Süper Lig'den Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takım sayısı

Sezonun şampiyonunun belli olmasına sayılı günler kala Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt gider mi merak ediliyor. Takımlarını Avrupa sahasına görmek isteyen taraftarlar araştırmalara hız kazandırdı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aday olduğu kupada heyecan dorukta. Peki; Süper Lig'de kaç takım Şampiyonlar Ligi'ne gidecek, şampiyon direkt gidecek mi? İşte, cevabı...

Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt mi katılacak? Süper Lig’den Şampiyonlar Ligi’ne gidecek takım sayısı

Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecek mi sorusu gündemde. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kıyasıya yarıştığı kupada heyecan dorukta. Bu sezon Avrupa sahasında toplanan puanlarla ülke sıralamasında yükselen Türkiye'den gidecek takımlar hangi sisteme göre müsabakalara katılacak merak konusu. Peki; Süper Lig'de kaç takım Şampiyonlar Ligi'ne gidecek?

Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt mi katılacak? Süper Lig’den Şampiyonlar Ligi’ne gidecek takım sayısı

SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞUNDA SON ADIMLAR!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mücadele ettiği Süper Lig kupasında Fenerbahçe'nin derbiden galibiyetle ayrılması sonuçları son haftaya taşıdı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları takip ediliyor.

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Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt mi katılacak? Süper Lig’den Şampiyonlar Ligi’ne gidecek takım sayısı

SÜPER LİG ŞAMPİYONU ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDECEK Mİ?

Bu sezon Süper Lig şampiyonu olan takım UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçlarına doğrudan katılacak ve bu turu geçmesi halinde adını gruplara yazdıracak.

Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt mi katılacak? Süper Lig’den Şampiyonlar Ligi’ne gidecek takım sayısı

Yeni sezonda yeni sisteme geçecek UEFA şu adımları izleyecek:

36 takımın yer aldığı ligin ilk 8 sırasında yer alanlar tur atlayacak. Kalan takımlar play-off turlarına katılacak. Turu geçen takımlar ise son 16 turunda mücadele edecek.

Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt mi katılacak? Süper Lig’den Şampiyonlar Ligi’ne gidecek takım sayısı

SÜPER LİG'DE KAÇ TAKIM ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDECEK?

Süper Ligi 2. tamamlayan takım ise Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak. Böylece ikinci olan takımın geçmesi gereken 3 tur olacak.

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