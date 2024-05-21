Giriş Tarihi: 21.05.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
12:49
Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt mi katılacak? Süper Lig'den Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takım sayısı
Sezonun şampiyonunun belli olmasına sayılı günler kala Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt gider mi merak ediliyor. Takımlarını Avrupa sahasına görmek isteyen taraftarlar araştırmalara hız kazandırdı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aday olduğu kupada heyecan dorukta. Peki; Süper Lig'de kaç takım Şampiyonlar Ligi'ne gidecek, şampiyon direkt gidecek mi? İşte, cevabı...