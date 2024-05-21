Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt mi katılacak? Süper Lig’den Şampiyonlar Ligi’ne gidecek takım sayısı

Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecek mi sorusu gündemde. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kıyasıya yarıştığı kupada heyecan dorukta. Bu sezon Avrupa sahasında toplanan puanlarla ülke sıralamasında yükselen Türkiye'den gidecek takımlar hangi sisteme göre müsabakalara katılacak merak konusu. Peki; Süper Lig'de kaç takım Şampiyonlar Ligi'ne gidecek?