Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Süper Lig'de en iyi 11'i belli oldu! İşte yapay zekaya göre haftanın yıldızları...
Giriş Tarihi: 02.10.2024 13:58 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 13:58

Süper Lig'de en iyi 11'i belli oldu! İşte yapay zekaya göre haftanın yıldızları...

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçları tamamlandı. Haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş, Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerken Yapay zeka puanlarına ve verilerine göre Süper Lig 7'inci haftasının en iyi 11'i belli oldu. Bu hafta evinde Göztepe'yi son dakika attığı gol ile deviren Samsunspor listeye 3 isim birden yazdırdı. İşte Comparisonator yapay zeka puanlarına göre haftanın en iyi 11'i…

Süper Lig’de en iyi 11’i belli oldu! İşte yapay zekaya göre haftanın yıldızları...

Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz sezona göre şampiyonluk yarışının şimdiden kalabalık olacağı görünürken Comparisonator yapay zeka puanlarına göre haftanın en iyi 11'i açıklandı. Listede Göztepe'yi son dakika attığı gol ile deviren Samsunspor ve Kayseri'yi deplasmanda 3-0 mağlup eden Beşiktaş dikkat çekti.

Süper Lig’de en iyi 11’i belli oldu! İşte yapay zekaya göre haftanın yıldızları...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde Göztepe'yi konuk eden Samsunspor, 3-1 geriye düştüğü karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.

Karadeniz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Marius Mouandilmadji, 70 ve 90+1. dakikalarda Olivier Ntcham ve 79. dakikada Kingsley Schindler atarken, İzmir ekibinin gollerini 13. dakikada Zeki Yavru (k.k.), 41. dakikada Romulo ve 50. dakikada Juan Santos da Silva kaydetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig’de en iyi 11’i belli oldu! İşte yapay zekaya göre haftanın yıldızları...

Bu skorla beraber Samsunspor puanını 15 yaptı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Göztepe ise 9 puanda kaldı ve 6. sırada yer aldı.

Süper Lig’de en iyi 11’i belli oldu! İşte yapay zekaya göre haftanın yıldızları...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK evinde Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada gol perdesi 13. dakikada Puşcaş ile açıldı ve Sipay Bodrum FK 1-0 öne geçti.

İlk yarıda iki takım da gol pozisyonu üretmekte sorun yaşarken gol sesi çıkmadı ve ilk 45 dakika 1-0'lık Sipay Bodrum üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda goller gelirken ilk olarak Seferi 54. dakikada attığı harika golle skoru 2-0 yaptı. 60. dakikada Gravillon da harika bir golle cevap verdi ve Adana Demirspor skoru 2-1 yaptı.

Süper Lig’de en iyi 11’i belli oldu! İşte yapay zekaya göre haftanın yıldızları...

81. dakikada Sipay Bodrum FK'de Seferi penaltıdan yararlanamazken hemen vuruşun ardından 83. dakikada Puşcaş kendisinin iki takımının üçüncü golünü müthiş bir şekilde kaydetti.

Geriye kalan dakikalarda başka gol çıkmazken 3-1'lik skorla Sipay Bodrum FK maçı kazanarak puanını 9 yaptı. Adana Demirspor ise 1 puanda kaldı

SON DAKİKA