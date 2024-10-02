Süper Lig’de en iyi 11’i belli oldu! İşte yapay zekaya göre haftanın yıldızları...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK evinde Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada gol perdesi 13. dakikada Puşcaş ile açıldı ve Sipay Bodrum FK 1-0 öne geçti.

İlk yarıda iki takım da gol pozisyonu üretmekte sorun yaşarken gol sesi çıkmadı ve ilk 45 dakika 1-0'lık Sipay Bodrum üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda goller gelirken ilk olarak Seferi 54. dakikada attığı harika golle skoru 2-0 yaptı. 60. dakikada Gravillon da harika bir golle cevap verdi ve Adana Demirspor skoru 2-1 yaptı.