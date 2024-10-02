Giriş Tarihi: 02.10.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 02.10.2024
13:58
Süper Lig'de en iyi 11'i belli oldu! İşte yapay zekaya göre haftanın yıldızları...
Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçları tamamlandı. Haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş, Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerken Yapay zeka puanlarına ve verilerine göre Süper Lig 7'inci haftasının en iyi 11'i belli oldu. Bu hafta evinde Göztepe'yi son dakika attığı gol ile deviren Samsunspor listeye 3 isim birden yazdırdı. İşte Comparisonator yapay zeka puanlarına göre haftanın en iyi 11'i…