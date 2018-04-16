Süper Lig'de kalan maçlar ve puan durumu

Spor Toto Süper Lig'in boyu kısaldıkça şampiyonluk yarışı da günden güne kızışıyor. Peki ligde son puan durumu nasıl şekillendi? Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'nin kalan maçları hangi takımlarla? İşte detaylar... Spor Toto Süper Lig'de son 5 haftaya girilirken, şampiyonluk ve kümede kalma yarışında büyük bir çekişme yaşanıyor. Bu yıl 60. sezonu oynanan Süper Lig'de tarihin en çekişmeli dönemlerinden biri hem zirvede hem de alt sıralarda geçiyor. Şampiyonluk yolunda 4 takım sezonu zirvede tamamlamak için son 5 hafta kıyasıya bir yarışa girecek. Ligin zirvesindeki Galatasaray'ın 60, ikinci Beşiktaş'ın 59, üçüncü Medipol Başakşehir'in 59, dördüncü Fenerbahçe'nin ise 57 puanı bulunuyor. AVANTAJ GALATASARAY'DA Şampiyonluk yarışında Galatasaray rakiplerine göre bir adım önde bulunuyor. Sarı kırmızılılar kalan 5 maçını da kazanırsa şampiyonluk ipini göğüsleyecek. GİZLİ İKİNCİ BAŞAKŞEHİR! Süper Lig'de her ne kadar şu anda Beşiktaş 2. sırada gözükse de 34 hafta sonunda puan eşitliği halinde ikili averaja bakılacağı için Medipol Başakşehir, siyah beyazlı takıma göre avantajlı durumda. BEŞİKTAŞ DERBİYİ KAZANSA BİLE... İkili averajda Başakşehir'in gerisinde olan Beşiktaş, 2 hafta sonra oynanacak derbide Galatasaray'ı yense bile Medipol Başakşehir'in de puan kaybını bekleyecek.