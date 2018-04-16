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'de ve

Spor Toto 'in boyu kısaldıkça şampiyonluk yarışı da günden güne kızışıyor. Peki ligde son nasıl şekillendi? Şampiyonluk mücadelesi veren , , ve 'nin ı hangi takımlarla? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.04.2018 10:27 Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 10:30
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'de ve
Süper Lig'de kalan maçlar ve puan durumu

Spor Toto 'de son 5 haftaya girilirken, şampiyonluk ve kümede kalma yarışında büyük bir çekişme yaşanıyor.

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'de ve
Süper Lig'de kalan maçlar ve puan durumu

Bu yıl 60. sezonu oynanan 'de tarihin en çekişmeli dönemlerinden biri hem zirvede hem de alt sıralarda geçiyor.

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'de ve
Süper Lig'de kalan maçlar ve puan durumu

Şampiyonluk yolunda 4 takım sezonu zirvede tamamlamak için son 5 hafta kıyasıya bir yarışa girecek.

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'de ve
Süper Lig'de kalan maçlar ve puan durumu

Ligin zirvesindeki 'ın 60, ikinci 'ın 59, üçüncü 'in 59, dördüncü 'nin ise 57 puanı bulunuyor.

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'de ve
Süper Lig'de kalan maçlar ve puan durumu

AVANTAJ GALATASARAY'DA

Şampiyonluk yarışında rakiplerine göre bir adım önde bulunuyor. Sarı kırmızılılar kalan 5 maçını da kazanırsa şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

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'de ve
Süper Lig'de kalan maçlar ve puan durumu

GİZLİ İKİNCİ BAŞAKŞEHİR!

'de her ne kadar şu anda 2. sırada gözükse de 34 hafta sonunda puan eşitliği halinde ikili averaja bakılacağı için , siyah beyazlı takıma göre avantajlı durumda.

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'de ve
Süper Lig'de kalan maçlar ve puan durumu

BEŞİKTAŞ DERBİYİ KAZANSA BİLE...

İkili averajda Başakşehir'in gerisinde olan , 2 hafta sonra oynanacak derbide 'ı yense bile 'in de puan kaybını bekleyecek.

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