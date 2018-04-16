Süper Lig'de kalan maçlar ve puan durumu

GİZLİ İKİNCİ BAŞAKŞEHİR!

Süper Lig'de her ne kadar şu anda Beşiktaş 2. sırada gözükse de 34 hafta sonunda puan eşitliği halinde ikili averaja bakılacağı için Medipol Başakşehir, siyah beyazlı takıma göre avantajlı durumda.