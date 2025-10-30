Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Süper Lig'de son 10 sezonun derbi şampiyonu belli oldu! İşte zirvenin sahibi...
Giriş Tarihi: 30.10.2025 20:10 Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 20:22

Süper Lig'de son 10 sezonun derbi şampiyonu belli oldu! İşte zirvenin sahibi...

Süper Lig'in 11. haftası iki büyük derbiye sahne olacak. Önce Okan Buruk'un Galatasaray'ı ile Fatih Tekke'nin Trabzonspor'u karşı karşıya gelecek. Ertesi gün ise Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı, Domenico Tedesco'nun Fenerbahçe'sini konuk edecek. Dev karşılaşmalar öncesinde son 10 sezonda derbilerde en çok puan toplayan takımları sizler için derledik. İşte haberin detayları…

Süper Lig’de son 10 sezonun derbi şampiyonu belli oldu! İşte zirvenin sahibi...

Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında; Galatasaray-Trabzonspor, Beşiktaş-Fenerbahçe derbileri oynanacak.

Süper Lig’de son 10 sezonun derbi şampiyonu belli oldu! İşte zirvenin sahibi...

Galatasaray-Trabzonspor mücadelesi cumartesi günü, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ise pazar günü oynanacak. Her iki derbi de saat 20.00'de başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig’de son 10 sezonun derbi şampiyonu belli oldu! İşte zirvenin sahibi...

Oynanacak maçlarda görev alacak hakemler de belli oldu. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Ali Yılmaz, Galatasaray-Trabzonspor maçında ise Cihan Aydın düdük çalacak.

Süper Lig’de son 10 sezonun derbi şampiyonu belli oldu! İşte zirvenin sahibi...

ÖNE GEÇEN AVANTAJ SAĞLIYOR

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabette 37'si Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası ve 1'i Süper Kupa olmak üzere oynanan 41 karşılaşmada öne geçen takımın rakibine avantaj sağladığı görülüyor.

Süper Lig’de son 10 sezonun derbi şampiyonu belli oldu! İşte zirvenin sahibi...

Söz konusu 41 müsabakada Fenerbahçe 23, Beşiktaş da 16 kez öne geçti. Sarı-lacivertliler öne geçtiği 23 maçın 16'sını kazanırken, 4'ünden beraberlik, 3'ünden de mağlubiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki sadece 2 karşılaşma beraberlikle sona erdi.

Süper Lig’de son 10 sezonun derbi şampiyonu belli oldu! İşte zirvenin sahibi...

TRABZONSPOR'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Süper Lig'de geride kalan 10 haftada topladığı 23 puanla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Trabzonspor, büyük galibiyet özlemini sonlandırarak zirve yarışında daha da iddialı hale gelmek istiyor.

Süper Lig’de son 10 sezonun derbi şampiyonu belli oldu! İşte zirvenin sahibi...

HEDEF FARKI AÇMAK

Trendyol Süper Lig'de 25 puanla lider konumda bulunan Galatasaray, mücadeleden galip ayrılarak zirvede farkı açmayı hedefliyor.

Süper Lig’de son 10 sezonun derbi şampiyonu belli oldu! İşte zirvenin sahibi...

SON 10 SEZONUN DERBİ ŞAMPİYONU

Dev mücadeler öncesinde son 10 sezonda derbilerde en fazla puan toplayan takımları derledik. İşte detaylar…

Süper Lig’de son 10 sezonun derbi şampiyonu belli oldu! İşte zirvenin sahibi...

Trabzonspor: 65 Puan

Süper Lig’de son 10 sezonun derbi şampiyonu belli oldu! İşte zirvenin sahibi...

Fenerbahçe: 73 puan

Süper Lig’de son 10 sezonun derbi şampiyonu belli oldu! İşte zirvenin sahibi...

Beşiktaş: 78 puan (Averaj 4)

Süper Lig’de son 10 sezonun derbi şampiyonu belli oldu! İşte zirvenin sahibi...

Galatasaray: 78 puan (Averaj 7)