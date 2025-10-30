Giriş Tarihi: 30.10.2025 20:10
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 20:22
Süper Lig'de son 10 sezonun derbi şampiyonu belli oldu! İşte zirvenin sahibi...
Süper Lig'in 11. haftası iki büyük derbiye sahne olacak. Önce Okan Buruk'un Galatasaray'ı ile Fatih Tekke'nin Trabzonspor'u karşı karşıya gelecek. Ertesi gün ise Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı, Domenico Tedesco'nun Fenerbahçe'sini konuk edecek. Dev karşılaşmalar öncesinde son 10 sezonda derbilerde en çok puan toplayan takımları sizler için derledik. İşte haberin detayları…