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  • Süper Lig'de VAR olmasaydı, puan durumu nasıl olurdu? (7. hafta)

'de olmasaydı, nasıl olurdu? (7. hafta)

'de uygulanmaya başlanan (Video yardımcı hakem sistemi) ile birlikte ligde puan durumunun nasıl değiştiği futbolseverlerce merak edilmeye devam ediyor. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor başta olmak üzere süper lig takımlarının VAR sistemi olomadan puan durumlarında ne derece değişilikler olduğu son hafta karşılaşmalarıyla beraber belli oldu. İşte 7. hafta maçlarıyla Süper Lig'de VAR olmasaydı, puan durumuları nasıl olurdu? sorusunun merak edilen cevabı...

Giriş Tarihi: 07.10.2019 19:18 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 19:41
Süper Lig'de VAR olmasaydı, puan durumu nasıl olurdu? (7. hafta)

'de yer alan (Video yardımcı hakem) sisteminin ardından puan sisteminde nasıl değişiklikler olduğu pek çok futbolseverin merak ettiği konuların başında geliyor. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig takımlarının puanlarında ne gibi değişiklikler olduğunun merak ediyorsanız, en ince detayına kadar haberinmizde bulabileceksiniz. İşte Süper Lig 7. hafta VAR'sız ...

Süper Lig'de VAR olmasaydı, puan durumu nasıl olurdu? (7. hafta)

18- Gençlerbirliği 5 (+2).

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Süper Lig'de VAR olmasaydı, puan durumu nasıl olurdu? (7. hafta)

17- Kayserispor 5 (+2).

Süper Lig'de VAR olmasaydı, puan durumu nasıl olurdu? (7. hafta)

16- Ankaragücü 6 (-2).

Süper Lig'de VAR olmasaydı, puan durumu nasıl olurdu? (7. hafta)

15- Kasımpaşa 7.

Süper Lig'de VAR olmasaydı, puan durumu nasıl olurdu? (7. hafta)

14- Gazişehir 7 (-4).

Süper Lig'de VAR olmasaydı, puan durumu nasıl olurdu? (7. hafta)

13- Rizespor 8.

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