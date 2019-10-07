Süper Lig'de VAR olmasaydı, puan durumu nasıl olurdu? (7. hafta)

Süper Lig'de uygulanmaya başlanan VAR (Video yardımcı hakem sistemi) ile birlikte ligde puan durumunun nasıl değiştiği futbolseverlerce merak edilmeye devam ediyor. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor başta olmak üzere süper lig takımlarının VAR sistemi olomadan puan durumlarında ne derece değişilikler olduğu son hafta karşılaşmalarıyla beraber belli oldu. İşte 7. hafta maçlarıyla Süper Lig'de VAR olmasaydı, puan durumuları nasıl olurdu? sorusunun merak edilen cevabı...
Giriş Tarihi: 07.10.2019
19:18
Güncelleme Tarihi: 07.10.2019
19:41