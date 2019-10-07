Süper Lig'de VAR olmasaydı, puan durumu nasıl olurdu? (7. hafta)

Süper Lig'de yer alan VAR (Video yardımcı hakem) sisteminin ardından puan sisteminde nasıl değişiklikler olduğu pek çok futbolseverin merak ettiği konuların başında geliyor. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig takımlarının puanlarında ne gibi değişiklikler olduğunun merak ediyorsanız, en ince detayına kadar haberinmizde bulabileceksiniz. İşte Süper Lig 7. hafta VAR'sız puan durumu...