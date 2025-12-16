Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 16.12.2025 18:01

Süper Lig’den Afrika Uluslar Kupası’na giden futbolcular belli oldu! İşte en erken dönüş tarihi

Afrika futbolunun en büyük organizasyonu olan 2025 Afrika Uluslar Kupası, Fas'ın ev sahipliğinde 21 Aralık 2025'te başlayacak ve 18 Ocak 2026'da sona erecek. Yaklaşık 1 ay sürecek turnuvaya Süper Lig'den de birçok oyuncu gitti. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere ligimizden Afrika Kupası'na giden futbolcular...

Junior Olaitan (Göztepe)

Ülke: Benin

Oliver Kemen (Başakşehir)

Ülke: Kamerun

Fredy (Bodrum FK)

Ülke: Angola

Adem Arous (Kasımpaşa)

Ülke: Tunus

Christopher Operi (Başakşehir)

Ülke: Fildişi Sahili

Tom Dele-Bashiru (Gençlerbirliği)

Ülke: Nijerya

Novatus Miroshi (Göztepe)

Ülke: Tanzanya

Malcom Bokele (Göztepe)

Ülke: Kamerun

Cherif Ndiaye (Samsunspor)

Ülke: Senegal

Show (Kocaelispor)

Ülke: Angola

Yahia Fofana (Rizespor)

Ülke: Fildişi Sahili

Mortadha Ben Ouanes (Kasımpaşa)

Ülke: Tunus

Steve Mounie (Alanyaspor)

Ülke: Benin

Maestro (Alanyaspor)

Ülke: Angola

Meschack Elia (Alanyaspor)

Ülke: Kongo

Wilfred Ndidi (Beşiktaş)

Ülke: Nijerya

El Bilal Toure (Beşiktaş)

Ülke: Fildişi Sahili

Christ Inao Oulai (Trabzonspor)

Ülke: Fildişi Sahili

Dorgeles Nene (Fenerbahçe)

Ülke: Mali

Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe)

Ülke: Fas

Ismail Jakobs (Galatasaray)

Ülke: Senegal

Mario Lemina (Galatasaray)

Ülke: Gabon

Victor Osimhen (Galatasaray)

Ülke: Nijerya

NEDEN BU TARİHTE OYNANIYOR?

Afrika Uluslar Kupası'nın bu tarihlere alınması, hem Afrika'daki sıcak hava koşullarından kaçınmak hem de lig takvimleriyle çakışmayı en aza indirmek amacıyla planlandı.