Süper Lig’den Afrika Uluslar Kupası’na giden futbolcular belli oldu! İşte en erken dönüş tarihi
Giriş Tarihi: 16.12.2025 18:01
Afrika futbolunun en büyük organizasyonu olan 2025 Afrika Uluslar Kupası, Fas'ın ev sahipliğinde 21 Aralık 2025'te başlayacak ve 18 Ocak 2026'da sona erecek. Yaklaşık 1 ay sürecek turnuvaya Süper Lig'den de birçok oyuncu gitti. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere ligimizden Afrika Kupası'na giden futbolcular...