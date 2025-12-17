Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Süper Lig'in en değerli takımları belli oldu! İşte güncelleme sonrası yeni değerler...
Giriş Tarihi: 17.12.2025 18:18 Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 18:27

Süper Lig'in en değerli takımları belli oldu! İşte güncelleme sonrası yeni değerler...

Trendyol Süper Lig'de ilk devrenin bitmesine kısa bir süre kala oyuncuların ve takımların değerleri güncellendi. Yapılan güncellemenin ardından Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yeni değerleri de belli oldu. İşte Süper Lig'in en değerli takımları…

Transfermarkt, Trendyol Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerlerini bugün itibarıyla güncelledi.

Yapılan değerlendirme sonucunda birçok yıldız oyuncu değer kaybederken, bazı genç yetenekler ciddi çıkışlar yakaladı.

En çok değer kazanan oyuncu Trabzonspor'dan Christ Inao Oulaï olurken, en fazla değer kaybı yaşayan isim yine Trabzonspor'dan André Onana oldu.

Takımlar baz alındığında Göztepe büyük bir yükseliş gösterirken en sert düşüşü ise Fenerbahçe yaşadı.

EN DEĞERLİ TAKIM GALATASARAY

Ligin en değerli takımı olma unvanını 290 milyon €'luk kadro değeriyle Galatasaray sürdürdü. Sarı-kırmızılıları 270 milyon € ile Fenerbahçe, 154 milyon € ile Beşiktaş ve 106 milyon € ile Trabzonspor takip etti.

İŞTE TAKIMLARIN GÜNCEL DEĞERLERİ…

18 – Kasımpaşa (19 milyon Euro)

17 – Karagümrük (19 milyon Euro)

16 – Kayserispor (21 milyon Euro)

15 – Gençlerbirliği (24 milyon Euro)

14 – Konyaspor (26 milyon Euro)

13 – Alanyaspor (27 milyon Euro)

12 - Eyüpspor (27 milyon Euro)

11 – Kocaelispor (27 milyon Euro)

10 - Antalyaspor (28 milyon Euro)

9 – Gaziantep FK (31 milyon Euro)

8 – Göztepe (39 milyon Euro)

7 – Rizespor (43 milyon Euro)

6 – Samsunspor (55 milyon Euro)

5 – Başakşehir FK (71 milyon Euro)

4 – Trabzonspor (106 milyon Euro)

3 – Beşiktaş (154 milyon Euro)

2 – Fenerbahçe (271 milyon Euro)

1 – Galatasaray (290 milyon Euro)