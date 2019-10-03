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Süper Lig’in yıldızları 'da yarışacak

Atatürk Havalimanı'nda bugün başlayacak 'ne spor dünyasının ünlü isimleri katılacak. Galatasaraylı ile Fenerbahçeli futboldaki hünerlerini okçulukta da sergileyecek. Kimin kazanacağı ise merak konusu.

Giriş Tarihi: 03.10.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 10:38
Süper Lig’in yıldızları Etnospor'da yarışacak

Etnospor Kültür Festivali'nin 4'üncüsünün açılışı Türkiye Süper Ligi'nin en gözde oyuncularını ağırlayacak.

Süper Lig’in yıldızları Etnospor'da yarışacak

Süper Lig'de yeşil sahalarda birbirlerine rakip olan futbolun starları bu kez 'nin açılışında geleneksel ok atarak kozlarını paylaşacak.

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Süper Lig’in yıldızları Etnospor'da yarışacak

Ünlü futbolcuların çekişmesi renkli görüntülere sahne olacak.

Süper Lig’in yıldızları Etnospor'da yarışacak

Atatürk Havalimanı'nda bugün saat 13.00'da nefes kesen geleneksel okçu müsabakalarına katılacak spor dünyasının ünlü isimleri şöyle:

Süper Lig’in yıldızları Etnospor'da yarışacak

Muslera

Süper Lig’in yıldızları Etnospor'da yarışacak

Falcao

Süper Lig’in yıldızları Etnospor'da yarışacak

Abdürrahim Albayrak

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