Süper Lig’in yıldızları Etnospor'da yarışacak

Atatürk Havalimanı'nda bugün başlayacak 4. Etnospor Kültür Festivali'ne spor dünyasının ünlü isimleri katılacak. Galatasaraylı Radamel Falcao ile Fenerbahçeli Vedat Muriç futboldaki hünerlerini okçulukta da sergileyecek. Kimin kazanacağı ise merak konusu. Etnospor Kültür Festivali'nin 4'üncüsünün açılışı Türkiye Süper Ligi'nin en gözde oyuncularını ağırlayacak. Süper Lig'de yeşil sahalarda birbirlerine rakip olan futbolun starları bu kez Etnospor Kültür Festivali'nin açılışında geleneksel ok atarak kozlarını paylaşacak. Ünlü futbolcuların çekişmesi renkli görüntülere sahne olacak. Atatürk Havalimanı'nda bugün saat 13.00'da nefes kesen geleneksel okçu müsabakalarına katılacak spor dünyasının ünlü isimleri şöyle: Muslera Falcao Abdürrahim Albayrak