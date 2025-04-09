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Haberler Galeri Tirsense - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Portekiz Kupası yarı final karşılaşması!
Giriş Tarihi: 09.04.2025 11:15 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 11:15

Tirsense - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Portekiz Kupası yarı final karşılaşması!

Portekiz Kupası yarı final turunda karşılaşacak Tirsense ve Benfica karşılaşmasına gözler çevrildi. Benfica'da forma giyen milli yıldızlarımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de başlayacak mı merak konusu. Kupaya aday gösterilen iddialı takım iki maçlık aşamanın ardından final biletini almayı bekliyor. Peki; Tirsense - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HİLAL AYTAÇ
Tirsense - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Portekiz Kupası yarı final karşılaşması!

Tirsense - Benfica karşılaşması için ekran başında yerler alındı. Performansıyla göz dolduran Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü maçın en çok takip edilenleri arasında yer alıyor. Portekiz'de kupa kaldırması beklenen takımlar arasında favoriler belirlendi. Peki; Tirsense - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tirsense - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Portekiz Kupası yarı final karşılaşması!

TİRSENSE - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN?

Portekiz Kupası yarı final turunda yer alan Tirsense - Benfica karşılaşması bugün TSİ 22.45'te başlayacak. Estádio Cidade de Barcelos'ta oynanacak maç için ekran başında yerler alındı.

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Tirsense - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Portekiz Kupası yarı final karşılaşması!

TİRSENSE - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Yarı final karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak.

Tirsense - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Portekiz Kupası yarı final karşılaşması!

KEREM AKTÜRKOĞLU VE ORKUN KÖKÇÜ İLK 11'DE BAŞLAYACAK MI?

Son performansıyla göz dolduran Kerem Aktürkoğlu Tirense karşısında da ilk 11'de bekleniyor. Orkun Kökçü de bu sezon gösterdiği başarılı performansla ilk 11'de başlayacağı düşünülen isimler arasında yer alıyor.

Tirsense - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Portekiz Kupası yarı final karşılaşması!