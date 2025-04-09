Giriş Tarihi: 09.04.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
11:15
Tirsense - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Portekiz Kupası yarı final karşılaşması!
Portekiz Kupası yarı final turunda karşılaşacak Tirsense ve Benfica karşılaşmasına gözler çevrildi. Benfica'da forma giyen milli yıldızlarımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de başlayacak mı merak konusu. Kupaya aday gösterilen iddialı takım iki maçlık aşamanın ardından final biletini almayı bekliyor. Peki; Tirsense - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?