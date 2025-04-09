Tirsense - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Portekiz Kupası yarı final karşılaşması!

Tirsense - Benfica karşılaşması için ekran başında yerler alındı. Performansıyla göz dolduran Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü maçın en çok takip edilenleri arasında yer alıyor. Portekiz'de kupa kaldırması beklenen takımlar arasında favoriler belirlendi. Peki; Tirsense - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?