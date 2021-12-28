Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Trabzonspor Boluspor maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Boluspor hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?
Giriş Tarihi: 28.12.2021 12:12 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 12:12

Trabzonspor Boluspor maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Boluspor hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turunda Süper Lig'in lideri Trabzonspor sahasında Boluspor'u konuk edecek. Lig'de bu sezon harika bir gidişat yakalayan ve şampiyonluğun en büyük adayı olan Trabzonspor, tek maç usulü oynanacak karşılaşmada Boluspor'u mağlup edip tur atlamak istiyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler, Trabzonspor Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman sorularına yanıt arıyor. Öte yandan, gelen son dakika bilgisine göre Trabzonspor Boluspor maçı yayın kanalı ve saati belli oldu. Peki, Trabzonspor Boluspor maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Boluspor hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Trabzonspor Boluspor maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Boluspor hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Trabzonspor Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası 5. Turunda eşleşecek olan iki takım da adını bir üst tura yazdırmak için sahaya çıkacak. Trabzonspor Boluspor maçı bugün saat 18:30'da başlayacak. Peki, Trabzonspor Boluspor maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Boluspor hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Trabzonspor Boluspor maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Boluspor hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

TRABZONSPOR'DA SAKATLAR CAN SIKIYOR

Kupada bu sezon ilk maçına çıkacak Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme, Vitor Hugo, Edgar Ie, Gervinho ve Anders Trondsen forma giyemeyecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor Boluspor maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Boluspor hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

TRABZONSPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 28 Aralık Salı günü saat 18.30'da başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Trabzonspor Boluspor maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Boluspor hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

10. KEZ KUPAYI KAZANMAYI HEDEFLİYOR

Trabzonspor, 15 final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.

Trabzonspor Boluspor maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Boluspor hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Bordo-mavili takım, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı müzesine getirdi.

SON DAKİKA