Ziraat Türkiye Kupası 5. Turunda Süper Lig'in lideri Trabzonspor sahasında Boluspor'u konuk edecek. Lig'de bu sezon harika bir gidişat yakalayan ve şampiyonluğun en büyük adayı olan Trabzonspor, tek maç usulü oynanacak karşılaşmada Boluspor'u mağlup edip tur atlamak istiyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler, Trabzonspor Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman sorularına yanıt arıyor. Öte yandan, gelen son dakika bilgisine göre Trabzonspor Boluspor maçı yayın kanalı ve saati belli oldu. Peki, Trabzonspor Boluspor maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Boluspor hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?