Giriş Tarihi: 02.07.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
11:41
TRT 1 CANLI İZLE || 2 Temmuz EURO 2024 maçları Romanya Hollanda- Avusturya Türkiye TRT 1 canlı yayın izle!
EURO 2024 heyecanı TRT 1 ekranlarında devam ediyor. Günün maç fikstürünün belli olmasıyla TRT 1 canlı izle araştırmaları hız kazandı. Bugün EURO 2024 maç programında ilk karşılaşma saat19.00'da Romanya- Hollanda olurken, ikinci karşılaşma ise saat 22.00'da Avusturya-Türkiye olacak. Bu önemli karşılaşmaları yakından izlemek isteyen futbolseverler TRT 1 canlı izle araştırmalarına yöneldi. Türkiye maçı için heyecan dorukta. İşte, TRT 1 canlı izle ekranı ve frekans bilgileri ile Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçları canlı yayın izle linki!