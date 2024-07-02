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Haberler Galeri TRT 1 CANLI İZLE || 2 Temmuz EURO 2024 maçları Romanya Hollanda- Avusturya Türkiye TRT 1 canlı yayın izle!
Giriş Tarihi: 02.07.2024 11:41 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 11:41

TRT 1 CANLI İZLE || 2 Temmuz EURO 2024 maçları Romanya Hollanda- Avusturya Türkiye TRT 1 canlı yayın izle!

EURO 2024 heyecanı TRT 1 ekranlarında devam ediyor. Günün maç fikstürünün belli olmasıyla TRT 1 canlı izle araştırmaları hız kazandı. Bugün EURO 2024 maç programında ilk karşılaşma saat19.00'da Romanya- Hollanda olurken, ikinci karşılaşma ise saat 22.00'da Avusturya-Türkiye olacak. Bu önemli karşılaşmaları yakından izlemek isteyen futbolseverler TRT 1 canlı izle araştırmalarına yöneldi. Türkiye maçı için heyecan dorukta. İşte, TRT 1 canlı izle ekranı ve frekans bilgileri ile Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçları canlı yayın izle linki!

TRT 1 CANLI İZLE || 2 Temmuz EURO 2024 maçları Romanya Hollanda- Avusturya Türkiye TRT 1 canlı yayın izle!

TRT 1 canlı izle gündemde! Romanya Hollanda- Avusturya Türkiye maçına ev sahipliği yapan kanal, bugün TRT 1 yayın akışı ile günün maçlarını şifresiz naklen yayınlayacak. EURO 2024 maçlarını bünyesinde yayınlayan TRT 1 için canlı izle, frekans bilgileri araştırmaları Avusturya Türkiye maçı öncesinde hız kazandı. İşte, TRT 1 canlı izle linki ve frekans bilgileri!

TRT 1 CANLI İZLE || 2 Temmuz EURO 2024 maçları Romanya Hollanda- Avusturya Türkiye TRT 1 canlı yayın izle!

EURO 2024 SON 16 TURU MAÇ TAKVİMİ

2 Temmuz Salı:

  • 19.00 Romanya-Hollanda (Münih Futbol Arena)
  • 22.00 Avusturya-Türkiye (Leipzig Stadı)
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TRT 1 CANLI İZLE || 2 Temmuz EURO 2024 maçları Romanya Hollanda- Avusturya Türkiye TRT 1 canlı yayın izle!

TRT 1 YAYIN AKIŞ

18:00 Ana Haber

18:50 İddiaların Aksine

19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Romanya-Hollanda"

21:00 Kupa Saati

22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Avusturya-Türkiye"

TRT 1 CANLI İZLE || 2 Temmuz EURO 2024 maçları Romanya Hollanda- Avusturya Türkiye TRT 1 canlı yayın izle!

EURO 2024 MAÇLARI CANLI İZLE

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Avusturya Türkiye canlı yayın izle ekranını aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz:

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

TRT 1 CANLI İZLE || 2 Temmuz EURO 2024 maçları Romanya Hollanda- Avusturya Türkiye TRT 1 canlı yayın izle!

TRT FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A
Frekans 11794
Polarizasyon V(Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC ¾

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