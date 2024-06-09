Giriş Tarihi: 09.06.2024 00:58
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
00:58
Türkiye-Almanya canlı izle ekranı: Türkiye Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde ilk galibiyetini aldı. Türkiye Almanya voleybol maçı ne zaman? Sorgulanmaya başladı. Fukuoka bölgesindeki Kitakyushu kentinde oynanan maçta rakibini 3-1 yenen Filenin Efeleri, ilk kez yer aldığı programda 7'nci karşılaşmada galibiyete ulaştı. Filenin efelerinin bir sonraki maçı Almanya ile olacak. Peki, Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?