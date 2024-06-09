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Haberler Galeri Türkiye-Almanya canlı izle ekranı: Türkiye Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 09.06.2024 00:58 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 00:58

Türkiye-Almanya canlı izle ekranı: Türkiye Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde ilk galibiyetini aldı. Türkiye Almanya voleybol maçı ne zaman? Sorgulanmaya başladı. Fukuoka bölgesindeki Kitakyushu kentinde oynanan maçta rakibini 3-1 yenen Filenin Efeleri, ilk kez yer aldığı programda 7'nci karşılaşmada galibiyete ulaştı. Filenin efelerinin bir sonraki maçı Almanya ile olacak. Peki, Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Almanya canlı izle ekranı: Türkiye Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi takvimi belli oldu. Türkiye, organizasyonda 7. Karşılaşmayla galibiyete ulaştı. Sporseverlerin gözü sıradaki maçlara çevrildi. Peki , Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, filenin efeleri maç takvimi

Türkiye-Almanya canlı izle ekranı: Türkiye Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE - ALMANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

FIVB Voleybol Erkekler Milletler Ligi'nde Türkiye ve Almanya karşı karşıya geliyor.

Mücadele 9 Haziran Pazar günü saat 09.30'da başlayacak.

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Türkiye-Almanya canlı izle ekranı: Türkiye Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE - ALMANYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye-Almanya canlı izle ekranı: Türkiye Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FİLENİN EFELERİ MAÇ TAKVİMİ 2024
2.Hafta – Japonya (Şehir Belli Değil)
5 Haziran 2024 09.30 / Slovenya-Türkiye
6 Haziran 2024 13.30 / Polonya-Türkiye
8 Haziran 2024 06.00 / Türkiye-İran
9 Haziran 2024 09.30 / Türkiye-Almanya

Türkiye-Almanya canlı izle ekranı: Türkiye Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

3.Hafta – Ljubjlana/Slovenya
18 Haziran 2024 17.30 / Bulgaristan-Türkiye
20 Haziran 2024 14.00 / Türkiye-Arjantin
21 Haziran 2024 21.30 / Türkiye-Sırbistan
23 Haziran 2024 17.30 / Türkiye-İtalya

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