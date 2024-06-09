Türkiye-Almanya canlı izle ekranı: Türkiye Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi takvimi belli oldu. Türkiye, organizasyonda 7. Karşılaşmayla galibiyete ulaştı. Sporseverlerin gözü sıradaki maçlara çevrildi. Peki , Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, filenin efeleri maç takvimi