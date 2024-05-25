Türkiye Fransa voleybol maçı canlı izle! TRT Spor ile Filenin Efeleri Türkiye Fransa voleybol maçı canlı yayın izle

Giriş Tarihi: 25.05.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
13:44
Türkiye Fransa voleybol maçı canlı izle ekranı araştırılıyor. A Milli Erkek Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez mücadele ettiği FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında Fransa ile karşılaşacak. Antalya etabında oynadığı ilk maçta Kanada'ya 3-1, ikinci karşılaşmada da Hollanda'ya 3-2 mağlup olan Filenin Efeleri, turnuvadaki ilk galibiyetini almak istiyor. Ay-yıldızlıların mücadelesi TRT Spor canlı izle ekranı üzerinden takip edilebilecek. Milli takımın maçını kaçırmak istemeyen voleybolseverler ekran başında yerlerini aldı. İşte, TRT Spor ile Filenin Efeleri Türkiye Fransa maçı canlı yayın izle linki!