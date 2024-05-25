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Haberler Galeri Türkiye Fransa voleybol maçı canlı izle! TRT Spor ile Filenin Efeleri Türkiye Fransa voleybol maçı canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 25.05.2024 13:44 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 13:44

Türkiye Fransa voleybol maçı canlı izle! TRT Spor ile Filenin Efeleri Türkiye Fransa voleybol maçı canlı yayın izle

Türkiye Fransa voleybol maçı canlı izle ekranı araştırılıyor. A Milli Erkek Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez mücadele ettiği FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında Fransa ile karşılaşacak. Antalya etabında oynadığı ilk maçta Kanada'ya 3-1, ikinci karşılaşmada da Hollanda'ya 3-2 mağlup olan Filenin Efeleri, turnuvadaki ilk galibiyetini almak istiyor. Ay-yıldızlıların mücadelesi TRT Spor canlı izle ekranı üzerinden takip edilebilecek. Milli takımın maçını kaçırmak istemeyen voleybolseverler ekran başında yerlerini aldı. İşte, TRT Spor ile Filenin Efeleri Türkiye Fransa maçı canlı yayın izle linki!

Türkiye Fransa voleybol maçı canlı izle! TRT Spor ile Filenin Efeleri Türkiye Fransa voleybol maçı canlı yayın izle

Türkiye Fransa voleybol maçı canlı izle ekranı voleybolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Tarihinde ilk kez FIVB Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, Kanada ve Hollanda maçlarından mağlubiyetle ayrıldı. Ligi ilk 8 sırada tamamlamayı hedefleyen Filenin Efeleri, organizasyonun üçüncü maçında Fransa ile kozlarını paylaşacak. Ay-yıldızlılar, Antalya Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmayı taraftarının da etkisiyle kazanmayı hedefliyor. TRT Spor ekranı Türkiye Fransa maçı için araştırılıyor. İşte, TRT Spor ile Filenin Efeleri Türkiye Fransa voleybol maçı canlı yayın izle!

Türkiye Fransa voleybol maçı canlı izle! TRT Spor ile Filenin Efeleri Türkiye Fransa voleybol maçı canlı yayın izle

FİLENİN EFELERİ MİLLETLER LİGİ MAÇ TAKVİMİ

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 3 ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) her hafta 4 karşılaşma oynayacak.

Filenin Efeleri, ligin ilk haftasında 21-26 Mayıs tarihlerinde Antalya'da, 2'nci haftasında 4-9 Haziran'da Japonya'da, 3'üncü haftasında 27 Haziran-2 Temmuz'da Slovenya'da mücadele edecek.

VNL'de16 takımın mücadele edeceği 3 hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'e kalan takımlar adını finallere yazdıracak.

İşte, Filenin Efeleri maç takvimi:

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Türkiye Fransa voleybol maçı canlı izle! TRT Spor ile Filenin Efeleri Türkiye Fransa voleybol maçı canlı yayın izle

TÜRKİYE FRANSA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milletler Ligi Filenin Efeleri 3. karşılaşması Türkiye Fransa maçı, 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

Türkiye Fransa voleybol maçı canlı izle! TRT Spor ile Filenin Efeleri Türkiye Fransa voleybol maçı canlı yayın izle

TÜRKİYE FRANSA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalya Spor Salonu'nda oynanacak Türkiye Fransa karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

"Filenin Efeleri", Milletler Ligi'nin Antalya etabını 26 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de başlayacak ABD karşılaşmasıyla tamamlayacak.

Türkiye Fransa voleybol maçı canlı izle! TRT Spor ile Filenin Efeleri Türkiye Fransa voleybol maçı canlı yayın izle

TÜRKİYE FRANSA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/

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